Nel mercato delle costruzioni ci sono ancora opportunità di lavoro

Analisi Hunters Group su mercato delle costruzioni e opportunità di lavoro: non mancano le occasioni, anche in un momento relativamente complesso

Il 2024 si apre con poche certezze sul fronte della crescita economica e delle opportunità di lavoro, anche nel settore delle costruzioni, impattato da un quadro internazionale ricco di tensioni e, nel nostro Paese, dalla revisione al ribasso degli incentivi, dall’inflazione e dall’aumento dei costi dell’energia.

“La situazione economica attutale e le politiche monetarie restrittive dei prossimi mesi – precisa Federica Cavagliano, Manager e Industry Leader della divisione Construction di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato) – avranno un forte impatto anche sul settore delle costruzioni. Nonostante un momento non proprio roseo, a livello europeo e non solo nazionale, tuttavia, non mancheranno opportunità per professionisti qualificati, soprattutto in ambito rigenerazione urbana e Smart Construction. Secondo i dati elaborati dall’osservatorio di Hunters Group, in particolare, cresceranno del 7% le opportunità”.

Project Manager (RAL: € 50.000). Il Project Manager è un professionista incaricato di pianificare, coordinare ed eseguire progetti specifici all’interno di un’organizzazione. Il PM svolge un ruolo chiave nel garantire il successo di un progetto di costruzione, gestendo efficacemente le risorse, i tempi, i costi e garantendo la qualità e la conformità. Tra le principali mansioni troviamo: Pianificazione delle attività, delle risorse, dei costi e dei ricavi in collaborazione con le funzioni interne, rapporti con il cliente e chiusura del progetto. È fondamentale che sappia valutare quanto un ritardo o una variazione possa impattare a livello di tempi e quindi costi, portando guadagno sulla marginalità di commessa.

In questi due ambiti, in particolare, le figure più ricercate sono:

Site Manager (RAL: € 60.000). Il Site Manager nel settore Construction è una figura chiave che gestisce e sovraintende le attività operative sul luogo di lavoro durante il processo di costruzione di un progetto edilizio. La sua gestione competente delle risorse e la capacità di affrontare sfide operative sono essenziali per il successo globale della costruzione. Le sue responsabilità sono ampie e includono aspetti tecnici, organizzativi e di gestione. Nello specifico si occupa di: sorveglianza operativa, supervisionando le attività svolte nel cantiere, pianificazione e programmazione tramite la creazione di un cronoprogramma condiviso con il Project Manager, controllo qualità, budgeting, collaudi per la consegna della commessa ed attività di chiusura lavori e cantiere.

HSE (RAL: € 40.000). L’HSE è incaricato di supervisionare e implementare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano sul luogo di costruzione, nonché la tutela dell’ambiente. Si occupa di: valutare i rischi, operare per la prevenzione di comportamenti non conformi da parte dell’appaltatore, formare il personale di cantiere sulle pratiche di lavoro sicure, eseguire sopralluoghi e ispezioni per garantire che le condizioni di lavoro siano conformi e collaborare con il team di progetto (PM, Site Manager) per garantire un approccio integrato alla sicurezza e all’ambiente.

Preventivista (RAL € 40.000). Il preventivista, in ambito Construction, è coinvolto nella stima dei costi relativi a lavori edili, materiali, manodopera e altri fattori che contribuiscono al costo totale di un progetto. Garantisce che i progetti vengano preventivati in modo accurato, che i costi siano gestiti in modo efficiente e che le informazioni fornite siano utili per la pianificazione e l’esecuzione del progetto. Nello specifico si occupa di: esaminare i documenti del progetto, valutare i costi di materiali, attrezzature e manodopera, misurare e quantificare le quantità di lavoro per ciascuna attività, predisporre preventivi affidabili ed effettuare le negoziazioni con i fornitori.

“Nonostante un momento decisamente complesso – conclude Federica Cavagliano – innovazione e sostenibilità caratterizzeranno, nel prossimo futuro, un settore che potremmo definire molto tradizionale come quello delle costruzioni con conseguenze molto positive in termini di occupazione: aumenteranno notevolmente il numero di opportunità di carriera e di guadagno per tutti quei professionisti che sapranno aggiornare ed adattare le proprie competenze in un ambito sempre più dinamico, complesso e competitivo”.