Mare Fuori 4, in streaming su RaiPlay gli ultimi 8 episodi: la trama

Mare Fuori 4, a mezzanotte su RaiPlay gli ultimi 8 episodi in streaming: la trama. La quarta stagione arriverà in chiaro su Rai 2 da mercoledì 14 febbraio

Il debutto su RaiPlay dei primi sei episodi di Mare Fuori 4 ha ottenuto nelle prime due ore di pubblicazione 1.136.202 visualizzazioni, Un record, che presto potrebbe essere infranto. Arrivano a mezzanotte su RaiPlay gli ultimi 8 episodi della quarta stagione di Mare Fuori. L’intero boxset sarà a disposizione sulla piattaforma streaming, mentre dal 14 febbraio inizierà la programmazione in chiaro con un doppio episodio ogni mercoledì su Rai 2.

MARE FUORI 4, GLI ULTIMI EPISODI

(ATTENZIONE SPOILER)

Carmine e Rosa torneranno insieme? Cardiotrap riuscirà a salvare Crazy J? Edorado sarà incriminato per l’omicidio di Don Salvatore? Queste e altre domande troveranno risposta negli ultimi episodi di Mare Fuori 4, anche se le anticipazioni sono blindatissime. Quello che è certo, è che nell’episodio 9 tornerà uno dei volti più amati della serie. Ci sarà, infatti, un momento dedicato al ricordo di Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio).

Dal canto suo, Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori, ha dato un suggerimento al pubblico per prepararsi al gran finale. “Sarà impossibile godersi tutte le puntate facendo nottata, arriverete devastati e non vi godrete i momenti più belli“, ha scritto su Instagram. “Fidatevi di me. La ricetta che vi raccomando è di lasciare gli ultimi due episodi per la sera/pomeriggio (ovviamente disinstallando per 24h tiktok, X e Instagram per evitare spoiler). So che molti di voi non mi ascolteranno, ma dovevo avvertirvi”.

Inoltre, Silvestrini ha aggiunto nelle storie Instagram che è nell’aria la volontà di fare un film di Mare Fuori dopo la quarta stagione: “quest’anno non ce l’abbiamo fatta, è stato rimandato”.