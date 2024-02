GSK acquisisce la società Aiolos Bio per 1,4 miliardi

La società Aiolos Bio, specializzata in farmaci per le vie respiratorie, ha ora messo a segno un’acquisizione da parte di GSK del valore potenziale di 1,4 miliardi di dollari

Dopo essere emersa meno di tre mesi fa, la società Aiolos Bio, specializzata in farmaci per le vie respiratorie, ha ora messo a segno un’acquisizione da parte di GSK del valore potenziale di 1,4 miliardi di dollari. In base all’accordo, GSK acquisterà Aiolos per 1 miliardo di dollari in anticipo, con la possibilità di ottenere fino a 400 milioni di dollari in milestone regolatorie. Inoltre, GSK sarà responsabile dei pagamenti delle milestone basate sul successo e delle royalties graduali dovute a Jiangsu Hengrui.

L’acquisizione consente a GSK di accedere ad AIO-001, un anticorpo monoclonale anti-linfopoietina timica stromale (TSLP), potenzialmente il migliore della categoria e a lunga durata d’azione, pronto per entrare nella fase II di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti adulti affetti da asma, con possibilità di ulteriori indicazioni tra cui la rinosinusite cronica con polipi nasali. AIO-001 è stato concesso in licenza esclusiva ad Aiolos al di fuori della Grande Cina da Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.

Il bersaglio della via TSLP è un fattore chiave della risposta infiammatoria nelle principali malattie allergiche e infiammatorie. TSLP è un bersaglio clinicamente validato nel trattamento dell’asma, indipendentemente dallo stato dei biomarcatori. I primi studi condotti su AIO-001 hanno dimostrato sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica e attività biologica in volontari sani e pazienti affetti da asma. Inoltre, AIO-001 ha il potenziale per essere somministrato ogni sei mesi grazie alla sua maggiore potenza e alla tecnologia di estensione dell’emivita, che potrebbe ridefinire lo standard di cura.

GSK dispone di un ampio portafoglio di farmaci commercializzati e in fase di sperimentazione per la cura di una serie di patologie respiratorie, tra cui i biologici destinati al trattamento del sottogruppo di pazienti asmatici con alti livelli di eosinofili o infiammazione T2. Con AIO-001, il portafoglio di farmaci respiratori di GSK potrebbe offrire l’opzione di un biologico a una porzione più ampia dei 315 milioni di pazienti affetti da asma, indipendentemente dallo stato del biomarcatore e compresi quelli con infiammazione T2 bassa.

“L’aggiunta di AIO-001, un farmaco potenzialmente il migliore della sua classe e mirato alla via TSLP, potrebbe ampliare la portata del nostro attuale portafoglio di biologici respiratori e rivolgersi al 40% dei pazienti affetti da asma grave con infiammazione di tipo 2, per i quali sono ancora necessarie opzioni terapeutiche”, ha dichiarato Tony Wood, Chief Scientific Officer di GSK.

Per i pazienti con asma grave, Amgen e AstraZeneca commercializzano attualmente l’anticorpo anti-TSLP tezepelumab. Altri farmaci di questa classe in fase di sviluppo includono SAR443765 di Sanofi, un composto bifunzionale che blocca anche l’IL-13.

Mentre tezepelumab viene somministrato ogni quattro settimane, GSK ha osservato che i primi studi hanno dimostrato che il dosaggio di AIO-001 può essere esteso a sei mesi grazie alla sua maggiore potenza e alla sua prolungata emivita. Oltre all’asma, la terapia, che Aiolos ha ottenuto in licenza da Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals in agosto, ha anche un potenziale in altre indicazioni, come la rinosinusite cronica con polipi nasali.

Parlando alla conferenza JP Morgan Healthcare prima dell’annuncio, l’amministratore delegato di GSK, Emma Walmsley, ha dichiarato che l’azienda è alla ricerca di accordi per espandere la sua pipeline esistente mentre si prepara alla perdita dell’esclusività su alcuni dei suoi farmaci chiave. “Mi sento molto bene per i progressi che stiamo facendo per il capitolo successivo nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato Walmsley.