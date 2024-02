Con Voilà di Cerba le visite mediche si prenotano con l’intelligenza artificiale

Healthcare, rivoluzione smart nei servizi al paziente: le visite mediche si prenotano con l’intelligenza artificiale grazie a Voilà di Cerba

Azzerare qualsiasi barriera per la prenotazione delle visite mediche, velocizzare le procedure e renderle completamente smart: per la prima volta una struttura sanitaria mostra un vero approccio phygital . Cerba HealthCare ha lanciato Voilà, il nuovo chatbot per ora riservato alla prenotazione delle visite di medicina sportiva che combina l’intelligenza artificiale con il sistema di messaggistica WhatsApp, già utilizzato praticamente da tutti e a ogni età.

Per prenotare una visita medica basta quindi chattare con Voilà, modalità molto più rapida rispetto a cercare la tipologia di visita, la sede, l’orario e compilare i campi di un form web o attendere un operatore telefonico.

Voilà, nato dalla fantasia di Stefano Massaro, Ceo di Cerba HealthCare Italia, è un simpatico pupazzetto capace di rendere più allegra l’interazione tra il medico ed i pazienti più piccoli, che da oggi ha un’anima, artificiale per lo meno, educata ad aiutare il paziente sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno per trovare e prenotare la prestazione più appropriata, rispondendo in chat senza alcuna attesa, senza necessità di visitare un sito Internet e soprattutto senza necessità di alcuna telefonata.

Voilà ha il suo numero di telefono (+393342436427) e gli basta un messaggio per interagire con il paziente. «È stato educato a conoscere le prestazioni, i luoghi, le disponibilità di agenda e prenota ciò di cui il paziente ha bisogno interagendo con lui -spiega Stefano Massaro-. Il servizio attualmente è disponibile solo in ambiente di medicina dello sport, ma l’obiettivo é che a brevissimo accompagni il paziente per la scelta appropriata e la prenotazione di qualunque prestazione diagnostica. Voilà, quindi, sta ancora imparando, ma apprende in fretta».

La conversazione con l’assistenza virtuale può partire da un semplice messaggio, tipo: «Vorrei prenotare una visita sportiva». Se non si specifica subito il dove e il quando, sarà Voilà a richiedere queste informazioni in maniera naturale, chiedendo la tipologia di visita prescelta, prendendo nota delle preferenze di giorno e orario e incanalando la conversazione senza step ripetitivi fino alla prenotazione della visita, che viene immediatamente confermata con l’invio di una mail, che contiene anche il link per effettuare variazioni alla visita prenotata.

Chattando con Voilà si rilasciano anche tutti i consensi necessari per la gestione dei dati personali e, volendo, si può usufruire delle semplificazioni offerte dalla tecnologia. Per inserire i dati anagrafici, ad esempio, invece di digitarli si può scattare una foto della propria carta d’identità elettronica o del tesserino sanitario e Voilà recupera i dati direttamente dall’immagine.

«Ho iniziato ad interagire con ChatGPT il primo giorno in cui questo strumento é stato disponibile e mi sono chiesto come potesse aiutare i nostri pazienti in modo semplice ed intuitivo -racconta Massaro-. Ho coinvolto un ingegnere che mi ha accompagnato negli anni in moltissime storie di innovazione tecnologica: ci abbiamo lavorato di notte per alcuni mesi. La sua società, IMHTP ha sviluppato le idee creando un servizio straordinario che in Cerba abbiamo fatto nostro per dare vita a Voilà e … voilà appunto, a quanto pare siamo stati i primi».

Voilà è operativo sia sui device mobili sia nella versione desktop di WhatsApp e rivoluziona il mondo delle prenotazioni online «che sono utili, ma non certo inclusive. Ti fanno evitare attese interminabili nei call center ma non sono uno strumento alla portata di tutti -riprende Massaro-. Non é da tutti saper navigare su un sito Internet e seguire i percorsi di scelta e prenotazione di una prestazione: lo sanno fare solo in pochi e spesso sono i più anziani e bisognosi di aiuto a rimanere esclusi. Eppure loro hanno imparato a scambiare messaggi e chattare con figli, nipoti e amici, utilizzando whatsApp. Oggi hanno un amico in più con cui chattare e che risponderà loro a qualunque ora e senza esitazioni. Voilà! Ma è solo l’inizio: l’idea è quella di espandere il servizio e l’intelligenza di Voilà a tutte le prestazioni diagniostiche ed a moltissimi servizi di orentamento sanitario che renderanno sempre più efficace il rapporto tra il paziente e le strutture sanitarie».

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 47 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 34 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it