“Brizzi” è la nuova canzone di Amado

É disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del progetto Amado, un brano dal titolo “Brizzi“, come lo scrittore Enrico, che racconta un amore in una città sconosciuta, prendendo in prestito l’immaginario di romanzi come “Jack Frusciante è uscito dal gruppo“, un cult generazionale anche per Amado. “Brizzi” è il primo singolo estratto da “Riviera Airlines“, il disco d’esordio in uscita in primavera.

La copertina è stata realizzata da Giulia Curti, mentre il brano è stato prodotto da Luca Narducci e registrato presso gli Studio Homies di Milano, Blap Studio di Milano, Rosenhouse di Sanremo, mixato e masterizzato da Alessio Senis.

https://open.spotify.com/intl-it/album/1CVjZf61RBRibEoRbx3qZO?si=Oj3dzctkTvePkYWIGYP7Pw