“Amori di mezzo secolo” e “Gloria Bell” su Rai Movie: la trama dei film

Maratona San Valentino stasera su Rai Movie: in onda uno dietro l’altro i film “Amori di mezzo secolo” e “Gloria Bell”, ecco la trama

Rai Movie dedica il 14 febbraio una speciale programmazione alla festa degli innamorati: “Maratona San Valentino”. Si comincia alle 19.30 con la prima tv dell’edizione restaurata e integrale di “Amori di mezzo secolo” (1955), cinque episodi che declinano l’amore romantico fra tragedia e commedia nella prima metà del Ventesimo secolo. Fra gli autori di questa carrellata, interpretata fra gli altri da Alberto Sordi, Antonella Lualdi, Paola Borboni, maestri del cinema italiano come Pietro Germi, Antonio Pietrangeli e Roberto Rossellini.

In prima serata, alle 21.10 la prima tv di “Gloria Bell” di Sebastian Lelio, che rielabora il suo precedente “Gloria” (2013) in una chiave più lieve e sorridente. Passati i cinquant’anni, figli grandi e un divorzio alle spalle, Gloria non ha intenzione di rinunciare all’amore: bella, energica e indipendente, quasi ogni sera esce per andare a ballare e divertirsi. L’incontro con Arnold, un suo coetaneo divertente e solitario, cambierà le carte in tavola. Si tratta del remake di un film cileno di qualche anno prima, originale e tanto apprezzato da convincere Hollywood a rifarlo in versione californiana. E la realizzazione è affidata, scelta anticonvenzionale, al medesimo regista, il quale riesce a dare piena luce a Julianne Moore e John Turturro. I due protagonisti danno vita a una commedia romantica, ricca ed emozionante, dalla quale è difficile non restare rapiti.

Dopo la puntata settimanale di Movie Mag, che si occuperà fra l’altro del film romantico coreano “Past Lives” (2023) in uscita nelle sale italiane, la Maratona San Valentino si chiude in bellezza col capolavoro di Wong Kar-Wai “In the Mood for Love” con Maggie Cheung e Tony Leung. Anche questo caposaldo del cinema d’amore viene proposto nella sua edizione restaurata.