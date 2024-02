Ubaldo Pantani in “Born in the Solvay” al Teatro Sala Umberto

Il 12 febbraio al Teatro Sala Umberto di Roma arriva “Born in The Solvay”, lo spettacolo di Ubaldo Pantani scritto insieme a Carlo Conti e Simone Tamburini

Ubaldo Pantani, uno dei più grandi imitatori della nostra tv, protagonista indiscusso in programmi come “Quelli che il calcio”, “Mai dire” e “E che tempo che fa”, amato dal pubblico per i personaggi di grande successo da lui proposti come Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri, toglie le vesti da imitatore e arriva finalmente a teatro il 12 febbraio al Teatro Sala Umberto di Roma. Con Born in the Solvay, il titolo dello show scritto dallo stesso attore insieme a Carlo Conti e Simone Tamburini, il pubblico assisterà ad un Pantani inedito, senza maschere, che si racconta per la prima volta dal vivo, ripercorrendo la sua carriera artistica e non solo, in un monologo acuto e ironico.

Che cosa unisce un chimico belga, un impiegato comunale e un benzinaio con la passione per l’alta cucina? Li unisce gli occhi di un bambino cresciuto in un villaggio operaio che scruta curioso la realtà che lo circonda e si diverte ad osservare, imitare e reinventare i personaggi che lo animano. I personaggi saranno parte integrante della vita di quel bambino che se li porterà con sé durante tutto il suo viaggio. Come il viaggio del sale che, estratto dalla società chimica Solvay proprio nei campi vicino al suo paese, viene spedito e indirizzato in tubazioni, direzione Rosignano. Qui viene trasformato nel mitologico bicarbonato i cui scarti regalano l’illusione di un mare caraibico nel bel mezzo della Toscana. Una vera e propria imitazione con trucco. Un prodotto della terra, il sale, che gli incontri e le contaminazioni hanno trasformato in un prodotto commerciale dai mille usi, poliedrico e versatile, proprio come ci si aspetta sia un attore. Pronto a ripartire proprio dal mare come accade spesso per il viaggio dell’eroe. Ubaldo Pantani racconta il suo viaggio attraverso l’ironia, con un monologo acuto e divertente.

Born in the Solvay

scritto da Ubaldo Pantani, Carlo Conti e Simone Tamburini

con Ubaldo Pantani

Direzione tecnica Massimiliano Gionti

Assistente di scena Filippo Maria D’Andrea

Produzione AltraScena

TEATRO SALA UMBERTO

via della Mercede 50

Info e prenotazioni

06 6794753 attivo dalle 16:00 alle 18:00 dal martedì al sabato

whats app 345 9409718

Biglietti Platea 25.00 – Galleria 20.00