Scegliere l’università: thefaculty interroga gli studenti di quinta superiore

Thefaculty ha chiesto a oltre 51mila ragazzi di quinta superiore quali sono i consigli a tema università e futuro più ricevuti e i meno apprezzati

Per gli studenti di quinta superiore, i primi mesi dell’anno rappresentano l’anteprima del periodo più complicato della loro carriera scolastica. Tra Saloni dell’Orientamento, Open Day universitari, iscrizioni ai test d’ammissione e la preparazione agli esami di Maturità, non passa giorno che sia libero dal pensiero “cosa ne sarà nel mio futuro?”.

In Italia, la situazione a gennaio 2024 non è delle più rosee. Secondo un’analisi realizzata da thefaculty , l’app gratuita che aiuta gli studenti a prepararsi per i test d’ingresso nelle facoltà universitarie, il 71% degli studenti si definisce ancora molto indeciso sul proprio futuro.

Dal sondaggio, che ha coinvolto oltre 51mila studenti di quinta superiore sparsi per tutta Italia, le motivazioni principali alla base dell’indecisione risultano collegate a uno scarso contatto tra scuola e mondo del lavoro, che crea un’idea molto confusa su quali siano le competenze richieste dal mondo del lavoro oggi; alle troppe opzioni disponibili, che creano negli studenti un costante timore di non riuscire a consultarle tutte ma soprattutto alle troppe pressioni provenienti dalla famiglia e dall’esterno.

Dopo aver incontrato numerosi studenti durante le giornate dedicate ai Saloni dell’Orientamento in autunno e aver chiesto l’opinione della community di studenti che già utilizzano thefaculty, la startup ha stilato un elenco delle 5 peggiori frasi da dire a uno studente o una studentessa che sta scegliendo che strada prendere una volta concluse le superiori.

Ecco la mini-guida pensata per chi ha fratelli, amici, parenti che stanno vivendo questa delicata fase della vita.

Università: i 5 consigli meno utili secondo gli studenti italiani

Se ti iscrivi a quell’università, avrai il posto in azienda assicurato

Nonostante sia una delle credenze più comuni, scegliere l’università pensando già a quale lavoro porterà è sbagliato e poco utile. Soprattutto in questo periodo storico dove il mondo del lavoro è in continua evoluzione, con nuove figure professionali che nascono e altre che si rinnovano, diventa quasi impossibile sapere oggi quale lavoro si andrà a fare tra qualche anno.

Secondo thefaculty, uno studente alla fine del proprio percorso scolastico dovrebbe piuttosto ragionare su quali sono i propri valori e cosa reputa importante nella vita. Da lì, poi si può costruire tutto il resto;

Aaah.. vorresti fare “x facoltà”? Ti piace la vita da disoccupato quindi?

Se dovessimo contare tutte le persone che hanno studiato all’università una cosa e nella vita hanno fatto poi tutt’altro, risulterebbe una ricerca infinita. Non tutti i percorsi sono uguali e soprattutto nessuno ha la possibilità di capire ancora prima di iniziare se la strada imboccata è quella giusta oppure no. Il consiglio di thefaculty è quello di spiegare agli studenti, piuttosto, che qualsiasi scelta fatta (universitaria o non) non sarà mai definitiva e saranno sempre in tempo per cambiarla o modificarla;

Se sceglierai questa università, dovrai trovare qualcuno che ti mantenga

Si sa, università non è sinonimo di risparmio. Soprattutto se il corso che interessa si trova lontano da casa. Non tutte le famiglie hanno le stesse disponibilità economiche e la scelta di iscriversi all’università ricade un po’ su tutti i membri. Nonostante questo, non è giusto tarpare le ali se l’interesse di proseguire gli studi c’è. Piuttosto che dire “trova qualcuno che ti mantenga”, il consiglio di thefaculty è quello di chiedere agli studenti “cosa ti riesce bene? Ci sono attività che non ti pesano e consideri più piacevoli di altre?” e valutare in base alle risposte potenziali lavoretti da svolgere nel tempo libero dallo studio. Un altro consiglio è quello di interessarsi ai bandi e le diverse opportunità dedicate al Diritto allo Studio che ogni università offre;

Questa facoltà è troppo impegnativa per te. Perché non ne scegli una più semplice?

Questo tipo di commento, in tema università, lavoro o qualsiasi altro argomento, è da evitare come la peste. Non si può mai sapere quanto la persona a cui si sta parlando sia sensibile e un commento di questo tipo non fa altro che generare preoccupazioni e dubbi immotivati. Secondo thefaculty, gli studenti hanno bisogno di stimoli, non di scoraggiamenti: meglio spronarli a essere sempre curiosi e invitarli a creare un elenco delle cose che vorrebbero imparare e approfondire durante il percorso di studi;

L’università è inutile, noi alla tua età avevamo già un lavoro

Dare consigli basandosi solo sulla propria esperienza, è la cosa peggiore da fare. I tempi sono cambiati e continueranno a cambiare e le abitudini e gli stili di vita dei più giovani continueranno ad apparire alle generazioni precedenti come molto strani. Il fatto che si sia già passati in una fase della vita, non dovrebbe dare il permesso di suggerire interpretazioni drastiche, come ad esempio l’utilità o meno dell’università. Per thefaculty, il consiglio migliore da dare agli studenti ancora indecisi è “seguite le vostre passioni” e non copiate le scelte altrui. Il periodo post superiori, che sia all’università o prosegua nel mondo del lavoro, è completamente diverso da persona a persona. Ma più le scelte sono personali, più daranno soddisfazioni nel lungo termine.

Percorsi digitali di preparazione ai test di ingresso gratuiti e accessibili

thefaculty è un’app totalmente gratuita che ha l’obiettivo di migliorare il tasso di successo negli studi universitari, innovando il processo di orientamento e preparazione al mondo della formazione terziaria.

Con thefaculty lo studente può mettersi alla prova con migliaia di quesiti sulle materie di base per accedere all’università, organizzati e proposti valorizzando le opportunità educative della gamification, in un contesto accessibile, accogliente e rilassato.

Per rispondere alle esigenze dell’orientamento informativo e cercare di risolvere queste

incertezze, in App gli studenti possono reperire facilmente le informazioni utili relative all’accesso all’università, attraverso articoli, infografiche e video. Utilizzando l’App come

canale “user friendly”, le università stesse, collaborando con thefaculty, possono facilitare

l’accesso alle informazioni ufficiali, come bandi, scadenze e prospettive di carriera.

“La gratuità della piattaforma è un aspetto a cui teniamo molto, perché in grado di ridurre le barriere di ingresso per i ragazzi. L’obiettivo di thefaculty non è solo quello di prepararli a “passare i test”, ma aiutarli ad acquisire o consolidare un metodo di studio che diventa a tutti gli effetti un modo di prepararsi ad affrontare bene gli anni di studio futuri, nonché cercare sempre più di promuovere una comprensione approfondita delle proprie possibilità per facilitare la scelta del percorso formativo più adatto.

Abbiamo un approccio etico all’orientamento e alla preparazione per i test, anche per questo possiamo collaborare direttamente con gli attori istituzionali, come le università: ci considerano un facilitatore tecnologico.” spiega Christian Drammis, CEO di thefaculty.

Obiettivi 2024: consolidare i patrocini universitari e sviluppare l’orientamento formativo

Durante questo primo anno di attività, thefaculty ha ottenuto il patrocinio di 4 università, che la consigliano direttamente ai loro futuri studenti: Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Brescia e Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” di Casamassima (BA).

L’obiettivo della startup per il 2024 è quello di ottenere il patrocinio di altre università e collaborare con partner strategici che possano portare qualità al progetto, nell’ottica imprescindibile di facilitare gli studenti.

Anche per questo, il secondo obiettivo è legato allo sviluppo di un progetto trasversale di orientamento formativo. Complementare all’orientamento informativo già presente in App, e coerente con la ricerca di informazioni sulle carriere lavorative, l’approccio formativo ha l’obiettivo di guidare gli studenti nella scelta di un percorso accademico e professionale che sia allineato con le loro aspirazioni e capacità personali, partendo dal racconto di storie professionali per creare interesse e “vocazione”, rispondendo così alle tante domande che i ragazzi hanno sul mondo del lavoro.

“Siamo orgogliosi di collaborare direttamente con le università, è dal confronto con loro e con gli studenti che thefaculty continua a innovarsi per offrire un servizio sempre più efficace. I ragazzi hanno bisogno di una guida; spesso si semplifica dicendo che sono svogliati, ma usando una metafora si trovano davanti a un ponte nella nebbia, non sanno dove andare e se o di chi fidarsi. Tutti al loro posto avrebbero delle insicurezze, ed è nostro compito fare rete con le istituzioni per dare a tutti strumenti utili e accessibili per affrontare il passaggio dalla scuola all’università. Gli studenti preparati di oggi, aiutati a sviluppare capacità, talenti e aspirazioni, saranno i laureati competenti del domani, che sfrutteranno conoscenze e competenze per trovare soluzioni ai problemi del mondo in continuo mutamento” aggiunge Drammis.