“Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” su Rai 1: la trama

“Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia”, una miniserie sull’eroe del Risorgimento, autore dell’Inno nazionale, da stasera su Rai 1: la trama

La miniserie evento “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” – in onda in due serate, lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai 1 (e su RaiPlay, da lunedì sera tutti gli episodi disponibili in box set) – racconta una storia poco conosciuta, ma straordinaria: la vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica Italiana.

In particolare, la miniserie racconta due anni – tra il 1847 e il 1849 – pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali. Due anni in cui scorre la vita di Mameli e, insieme, la storia: dalla composizione del “Canto degli Italiani” alla grande manifestazione dell’Oregina, quando per la prima volta il Canto (oggi Inno) fu cantato da più di trentamila patrioti; l’incontro e l’amicizia di Mameli con un altro grande genovese, Nino Bixio; la prima Guerra d’Indipendenza; la Repubblica Romana, con Mameli al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

“Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Regia di Luca Lucini e Ago Panini. Con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti, Barbara Venturato, Lucia Mascino, Luca Ward, Chiara Celotto, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris.