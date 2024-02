“Arnold Wolf” degli I Shot a Man ha anche un videoclip

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Arnold Wolf”, il nuovo singolo degli I Shot a Man uscito per Bloos Records

Dopo l’anteprima su Sky TG24 è da oggi disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Arnold Wolf”, il nuovo singolo degli I Shot a Man uscito per Bloos Records. Dopo il successo di pubblico e critica del primo disco, “Gunbender”, il trio torinese si è lavato la faccia nel Mississippi ed è tornato in studio per partorire un nuovo album. “Arnold Wolf” è il primo singolo estratto, e suona “come se appoggiassi l’orecchio al cono dell’amplificatore”.

Arnold Wolf è un ex pugile. Ha sessant’anni, è un uomo all’antica, dice. È eccessivo, sembra uscito da un film degli anni ‘70. Nella palestra in cui una nuova generazione di atleti si allena, Arnold ride di sé, mentre sprona le ragazze e i ragazzi con i suoi comandamenti: un vero pugile beve aceto a colazione! “Ero un giovane promettente, adesso sono vecchio, fuori forma e pelato, ma sollevo ancora dieci chili più di voi! Ho il veleno per topi nelle vene, la mia benzina sono le proteine e la nicotina.”

“Insieme a Manuel Volpe, che ha curato la produzione artistica del disco, abbiamo cercato di restituire l’impressione di qualcosa che ha i piedi ben piantati per terra, qualcosa di pesante, che procede lentamente ma in modo ritmico, come una pulsazione. Volevamo realizzare un video sul pugilato, ma che fosse in contrasto con i luoghi comuni che ancora sopravvivono in quell’immaginario. Abbiamo incontrato Grace, una ragazza di 25 anni, universitaria, che si allena e combatte per una palestra popolare nella sua Torino. Un luogo che fa dell’impegno civile e politico la sua bandiera.”

La regia del videoclip è degli stessi I Shot a Man. “Nella vita vera ci occupiamo di comunicazione, e abbiamo giocato in casa”. Il video è stato girato nell’estate 2023 a Torino, nella Palestra Popolare Dante Di Nanni e in uno dei locali storici dei Murazzi, il Magazzino sul Po.