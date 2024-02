Windward Offshore costruirà le prime due navi ibride CSOV

Le prime due navi ibride CSOV saranno consegnate nel terzo trimestre 2025 e nel primo trimestre 2026, mentre le altre due navi per Windward Offshore sono previste per la consegna nel secondo trimestre e nel terzo trimestre 2026. Queste navi supporteranno le principali società energetiche nella costruzione, messa in servizio e manutenzione di parchi eolici offshore.

Le navi, lunghe 87,5 metri e con una larghezza di 19,5 metri, saranno dotate di un ponte di sbarco regolabile in altezza con sistema di sollevamento e di un sistema di attracco di barche regolabile in altezza. Le CSOV potranno ospitare 120 persone a bordo. Saranno dotate di un sistema di batterie ibride e saranno predisposte per il funzionamento futuro con metano verde. Windward Offshore è una società guidata da SeaRenergy Group, la divisione per i servizi eolici offshore della Asian Spirit Steamship Company.

Con una visione condivisa, i partner di Windward Offshore mirano a creare un portafoglio robusto di navi per la manutenzione offshore, concentrandosi inizialmente sui Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). I soci fondatori che guidano l’innovativa iniziativa di Windward Offshore sono SeaRenergy Offshore, Blue Star Group, Diana Shipping Inc. e SeraVerse.

Il consorzio Windward Offshore ha esercitato le opzioni contenute nel contratto firmato con Vard ad ottobre 2023 per la progettazione e costruzione di due navi ibride per la manutenzione di parchi eolici offshore (CSOVs). A seguito dell’ordine, il numero di unità ordinate alla controllata norvegese del gruppo Fincantieri sale a quattro.