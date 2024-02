Stasera su Rai Storia il film “The Great Debaters”: la trama

Per il ciclo Binario cinema stasera su Rai Storia in onda il film “The Great Debaters. Il potere della parola”: ecco la trama

Ci sono epoche e luoghi in cui imparare a discutere è più urgente che altrove: la prova è nel film “The Great Debaters. Il potere della parola”, in onda domenica 11 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo Binario Cinema.

Il film racconta la vera storia di Melvin B. Tolson, insegnante afrodiscendente che in Texas, fra gli anni Trenta e Quaranta, insegnava in un liceo per soli neri: il professore organizza un gruppo di “discussione”, disciplina scolastica consolidata e molto diffusa nelle scuole statunitensi.

I suoi studenti affronteranno altre scuole nel dibattere, fra l’altro, la questione razziale, questione che in quegli anni era in America tutt’altro che astratta. In un film civile e potente, Denzel Washington fa il doppio lavoro, regista e protagonista, con Forest Whitaker, Nate Parker, Jumee Smollett.