Stasera su Rai 2 nuovi episodi di 911 e 911 Lone-Star: ecco la trama

In prima visione stasera su Rai 2 la quinta stagione di 911 e la terza stagione di 911 Lone Star: ecco la trama degli episodi

Prosegue su Rai 2, domenica 11 febbraio in prima visione alle 21.00 la quinta stagione di “9-1-1” che racconta le imprese di soccorso dei vigili del fuoco, dei paramedici e degli agenti di polizia di Los Angeles che rispondono al numero d’emergenza 911. Nell’episodio intitolato “Rissa nel braccio”, Bobby e la sua squadra rispondono a una richiesta di soccorso per un incendio scoppiato in una prigione. Una volta entrati in carcere si trovano intrappolati nel pieno di una pericolosa rivolta. Il caso nasconde un risvolto umano drammatico: un padre che vuole donare il suo cuore al figlio malato. Con Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.

A seguire, alle 21.50, in prima visione, continua la terza stagione dello spin-off della serie: “911 Lone Star” con l’episodio “Gli ATX-Files”. Nel tentativo di creare un rapporto con suo figlio Wyatt, Judd lo porta con sé e Owen in una stravagante missione alla ricerca di alieni, dopo la denuncia di un loro presunto avvistamento. L’indagine prende una piega inaspettata quando vengono ritrovati due cadaveri. Nel frattempo, Tommy si unisce a un gruppo di vedovi per il superamento del lutto. Alcuni eventi misteriosi la portano a credere che Charles stia comunicando dall’aldilà con lei e le gemelle. Con Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.