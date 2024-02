Piergiorgio Tedesco debutta in libreria con “Anatomia di un attimo”

“Anatomia di un Attimo” è l’esordio letterario di Piergiorgio Tedesco, cantautore della scena indie torinese. Il libro, edito da Edizioni del Faro

Attraverso lo zoom puntato sull’attimo, l’autore si sofferma su quel momento decisivo in grado di cambiare il destino delle persone, come conseguenza di un evento, di un’emozione oppure anche solo di una parola distratta. I temi sono quelli già largamente presenti nella produzione musicale dell’autore: l’Amicizia, l’Amore, il Lavoro e le varie ed eventuali che la vita ci propone.

L’aspetto innovativo del libro è costituito dalla sua “colonna sonora”: attraverso un QR Code posto nell’aletta di copertina, i lettori possono accedere ad un contenuto extra, ovvero il video della canzone inedita Anatomia di un Attimo, una concept song scritta ed interpretata dall’autore stesso che ripropone il tema dell’Attimo decisivo in una forma diversa.

L’istante è così la prospettiva dal quale narrare emozioni, fatti e personaggi: “Ho raccontato storie che non stavano nelle canzoni che per loro natura sono imbrigliate in una gabbia formata da strofa e ritornello con poche possibili varianti – dice l’autore – ma soprattutto ho finalmente dato voce ad emozioni che desideravo raccontare da tempo: a volte divertenti, a volte ironiche, a volte drammatiche. E spero che il pubblico possa divertirsi leggendole”.

Anatomia di un Attimo di Piergiorgio Tedesco è disponibile in libreria e nelle principali piattaforme on line.

Biografia

Piergiorgio Tedesco, classe 1966, è un cantautore della scena indie torinese. Nel 2016 il Centro Studi Cultura e Società lo ha insignito del Premio per la Giustizia e la Pace Sociale per la canzone “Cella di Excel” contenuta nell’omonimo album. I suoi lavori più recenti sono “Con le dovute eccezioni” (EP, 2018), gli album “Wrestling” (2020) e “Exit Strategy” (ottobre 2022); nel 2023 ha pubblicato il singolo “Come Vialli e Mancini”. Le sue canzoni sono disponibili nelle principali piattaforme on line. Laureato in Scienze Politiche, per (soprav)vivere, si occupa di Comunicazione, Project Managemet, Webmarketing e di “altre oscenità”.

“Anatomia di un Attimo” è il suo esordio letterario.