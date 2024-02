Per Stefano Sommella e Isabella Cascioli nuovi incarichi in Takeda Italia

Takeda Italia annuncia la nomina di Stefano Sommella alla guida della divisione oncologia. Alla squadra si unisce anche Isabella Cascioli che entra a far parte del Leadership Team

Takeda Italia annuncia la nomina di Stefano Sommella alla guida della divisione oncologia di Takeda Italia nel ruolo di Oncology Country Head Italy. Con questa nuova responsabilità, Sommella accompagnerà l’azienda nel processo di consolidamento e crescita in Oncologia, area terapeutica di importanza strategica per l’Azienda.

Attraverso un impegno nella ricerca, che si sviluppa non solo “in house” ma anche attraverso numerose collaborazioni esterne con centri ed enti di prestigio, Takeda rafforza la sua presenza con un portfolio in continua espansione e una presenza in diverse aree dell’Oncologia.

Sommella ha iniziato a lavorare in Takeda nel 2013, ricoprendo i ruoli di Pharmacy Channel Franchise Manager, Market Access Strategy Lead e Commercial Operations Director, occupandosi dell’Integrazione Takeda/Shire in qualità di Integration Leader per la filiale italiana. Da Direttore della GI Business Unit, Sommella ha contribuito a consolidare la leadership di Takeda nell’ambito delle IBD. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria, ha iniziato la sua esperienza professionale come Business Analyst in Accenture. Prima di approdare in Takeda, ha avuto importanti incarichi in Pfzer nell’area Speciality Products Pharma, M&A (per l’integrazione Pfizer/Wyeth Lederle) ed Established Products.

“Dopo più di 10 anni in Takeda, raccolgo con molto entusiasmo questa opportunità che mi permetterà di mettere la mia esperienza al servizio di una delle aree terapeutiche di eccellenza per l’Azienda. Il mio impegno andrà nella direzione di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici della Divisione Oncologia, grazie alla collaborazione, alla passione e alla dedizione, le vere leve per raggiungere traguardi sempre più importanti al servizio di tutta la comunità di pazienti”, ha detto Stefano Sommella.

Al team guidato da Sommella si unisce Isabella Cascioli che entra a far parte del Leadership Team della divisione Oncologia di Takeda Italia nel ruolo di Oncology Medical Affairs Head. Cascioli guiderà le attività del Team di Medical Affairs della Divisione Oncologia per contribuire alla generazione di evidenze medico-scientifiche sempre più avanzate, sostenere l’accelerazione dell’accesso ai farmaci innovativi e la crescita dei brands Takeda attraverso una solida partnership con tutti gli stakeholder coinvolti.

Contribuirà, inoltre, alla definizione della Medical Strategy mettendo a disposizione del team EUCAN e Global Oncology l’esperienza locale.

Cascioli è laureata in Medicina con specializzazione in Chirurgia Generale, indirizzo in Urgenza, e ha esercitato la professione di medico per 13 anni, fino al 2014, anno in cui è entrata a far parte della Direzione Medical Affairs di Pfizer. Durante questo periodo, ha maturato la sua esperienza in ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle malattie rare, cardiovascolare e successivamente nell’area Inflammation & Immunology. Nel 2020, è entrata nella Direzione Medical Affairs and Regulatory di Takeda Italia con il ruolo di Medical Lead RMD & Immunology che, nel 2021, si è ampliato a tutto il portfolio delle malattie rare e dei trapianti.

“Sono molto orgogliosa di intraprendere questo nuovo percorso in oncologia che mi permetterà di continuare a trasmettere il valore e l’impegno di Takeda nel ricercare soluzioni per la salute dei pazienti. Metterò la mia esperienza al servizio del team affinchè la collaborazione e il lavoro sinergico si concretizzino in progetti in grado di affrontare le diverse, nuove e sempre più grandi sfide che ci attendono” – ha detto Isabella Cascioli.

“L’entrata di Stefano Sommella e Isabella Cascioli nella Divisione Oncologia, segmento strategico per il business dell’azienda e che genera un grande valore per i pazienti, è la conferma che la passione e la voglia di mettersi in gioco, cogliendo nuove opportunità unite ad un curriculum d’eccellenza, sono le leve chiave non solo per il successo individuale, ma di tutto il team e di tutta Takeda, a beneficio dei pazienti – ha commentato Annarita Egidi, Head of EUCAN Oncology, Takeda – Il sistema salute è di fronte a grandi sfide e Takeda nel suo nuovo assetto continuerà ad essere al fianco di operatori sanitari, Associazioni di Pazienti e Istituzioni per migliorare l’esperienza di cura dei pazienti oncologici.