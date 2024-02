Extrasistoli torna con “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre”

Fuori il nuovo singolo di Antonio Petruzziello, in arte Extrasistoli. Il cantautore romano rilascia su tutte le piattaforme digitali “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre”

Dopo la pubblicazione di ben due EP (“Pop & Ultraslim” e “Into the wild”) il cantautore romano Extrasistoli rilascia finalmente su tutte le piattaforme digitali anche “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre”, singolo realizzato con la collaborazione del produttore Treccio e già presentato in occasione delle audizioni per Sanremo Giovani, arrivando in semifinale.

“Sono passati più o meno 2 anni da quando Treccio (il mio produttore) mi ha fatto ascoltare il provino di questo brano. ‘È solo un esercizio di scrittura’ mi ha detto. Eppure io me ne innamorai al primo ascolto, nonostante non capii subito che avrei dovuto opzionarlo per farlo diventare un brano mio. Così, con il passare del tempo, l’abbiamo accantonato e ci siamo concentrati su tutt’altro. Quest’estate poi, facendolo ascoltare ai vari addetti ai lavori che orbitano attorno al nostro progetto, ci siamo convinti che, con le necessarie modifiche apportate insieme, era il pezzo giusto da presentare a Sanremo Giovani. E abbiamo avuto ragione, in parte. Dico in parte, perché il nostro percorso si è fermato alle semifinali, alle audizioni aperte ai 49 artisti ammessi, su 564 proposte, ma è stata comunque una grandissima soddisfazione e una bellissima esperienza. E adesso, avendo fatto leggermente più rumore del solito per due emergenti come noi, abbiamo deciso di farlo uscire e regalarlo a chiunque avrà voglia di ascoltarlo, cantarlo o urlarlo con noi, perché questo è un brano che si urla, l’ho scoperto solo una volta che l’ho dovuto registrare per davvero. Quindi grazie Sanremo Giovani, chissà per quanto altro tempo lo avremmo tenuto nel cassetto altrimenti!”