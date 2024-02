Da “Sorgente di vita” su Rai 3 un no all’antisemitismo

Una tre giorni di spettacoli e incontri al teatro Franco Parenti di Milano, per dire no all’antisemitismo: li racconta “Sorgente di vita” su Rai 3

Una tre giorni di spettacoli e incontri al teatro Franco Parenti di Milano, per dire no all’antisemitismo e per sostenere lo stato d’Israele in un momento difficilissimo. Se ne parla in apertura del nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 11 febbraio alle 7.00 su Rai 3. In scena, la prima assoluta di “Salomon Shylock”, testo del drammaturgo argentino Mario Diament ispirato al mercante di Venezia di Shakespeare, nell’allestimento di Andree Ruth Shammah. Tra gli eventi, la presentazione del libro della giornalista Nathania Zevi “Il nemico ideale” e l’incontro con il manager Stefano Parisi, fondatore dell’associazione “7 ottobre”.

In primo piano anche il libro “Golda” della giornalista Elisabetta Fiorito, dedicato a Golda Meir. Tra vita pubblica e privata, la storia di una delle più importanti personalità di Israele, Ministro del lavoro, poi degli esteri e infine Premier dal 1969 al 1974. In quel ruolo, affrontò alcuni momenti di grande difficoltà, come la strage di atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco e la guerra del Kippur. Il ritratto della leader laburista iconica dello stato ebraico degli albori, tra idealismo, battute fulminanti e una concezione di grande abnegazione e serietà della vita politica.

E ancora, la storia di Lorenza e Paola Mazzetti, due sorelle gemelle nate nel 1927, scampate a una strage nazista in Toscana nell’agosto del 1944. Alcuni scatti fotografici nei luoghi della loro infanzia e dell’eccidio di ottant’anni fa sono al centro della mostra “After images”, allestita a Milano negli spazi del Memoriale della Shoah. Dietro l’obiettivo Eva, figlia di Paola e nipote di Lorenza.

Si chiude con il concerto “L’infanzia rubata” all’Auditorium Parco della Musica di Roma, organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in occasione del Giorno della Memoria. Realizzato sotto la direzione artistica del Maestro Riccardo Joshua Moretti, quest’anno il concerto è stato dedicato ai bambini scomparsi nella Shoah e a tutti i piccoli che oggi soffrono. Eseguiti brani composti per l’occasione, ninne nanne e alcuni classici del repertorio klezmer e sefardita.

“Sorgente di vita” è in replica martedì 13 e mercoledì 14 febbraio alle 1.15 sempre su Rai 3.