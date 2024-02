ABB amplia l’offerta nel software marittimo con due acquisizioni

ABB acquisisce l’attività di spedizioni di DTN Europe BV e DTN Philippines Inc., ampliando l’offerta dell’azienda nel software marittimo

ABB ha stipulato un accordo per acquisire l’attività di spedizioni di DTN Europe BV e DTN Philippines Inc. (in seguito DTN Shipping), ampliando l’offerta dell’azienda nel software marittimo. Ciò porterà ABB ad essere uno dei leader del mercato nell’ottimizzazione delle rotte delle navi. L’acquisizione del portafoglio di DTN Shipping copre il software di routing delle navi, inclusi strumenti analitici, di reporting e di modellazione. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati divulgati. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, nonché al completamento delle procedure di consultazione dei consigli di lavoro applicabili. La chiusura è prevista nel secondo trimestre del 2024.

L’acquisizione arriva in un momento in cui le analisi di routing meteorologico in tempo reale svolgono un ruolo sempre più importante nell’aiutare le navi a ottimizzare l’efficienza e la sicurezza della navigazione. A complemento dell’offerta digitale esistente di ABB, l’attività di DTN Shipping porta ad ABB API, leader di mercato e amplia il numero di navi connesse alle reti ABB a oltre 5.000. ABB e DTN Shipping lavoreranno insieme per garantire un servizio clienti continuo e l’integrazione senza soluzione di continuità di circa 85 dipendenti, la maggior parte dei quali si trova nei Paesi Bassi e nelle Filippine, in ABB.