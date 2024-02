A Roma al via da oggi il festival “Come un’armonia”

A Roma dall’11 febbraio COME UN’ARMONIA, un inedito festival culturale dedicato alla musica e al teatro con la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini

L’Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro presenta COME UN’ARMONIA, un inedito festival culturale dedicato alla musica e al teatro, che si svolgerà a Roma da febbraio ad aprile, con la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini.

9 eventi originali tra concerti, spettacoli, sfilate e performance di alto valore professionale e culturale organizzati in 5 location differenti.

La rassegna descrive un percorso artistico che attraversa tutto il mondo e ne mostra la bellezza, la diversità e la ricchezza: come un’armonia, tutti gli eventi “suonano insieme” con l’obiettivo di intrattenere e formare, mantenendo come trait d’union tematiche attuali e di alto valore sociale (l’intercultura, la conoscenza dell’altro, l’inclusione, il rispetto dell’ambiente e l’ecosostenibilità, la pace).

L’arte rappresenta una concreta possibilità di costruire relazioni armoniche ed è sempre occasione di condivisione di emozioni, solidarietà e cooperazione. Attraverso di essa si possono raccontare mondi reali e immaginari che parlano di pace e armonia, mondi dove regnano dignità e rispetto, mondi che sanno passare gradualmente dal caos all’odine, mondi che sanno ascoltare e accogliere.

L’Associazione Culturale Sperimentiamo opera da sedici anni nel settore della cultura, della formazione e nella produzione di eventi artistici, e ha selezionato e calendarizzato gli appuntamenti del festival anche per creare un’intelligente alternanza – un’armonia appunto – di grandi contenuti ed originalità: da concerti di musica classica a spettacoli per bambini, da incontri poetici a rappresentazioni teatrali, da performance rock a sfilate di moda.

Come un’armonia è un contenitore artistico estremamente coerente nel suo filo narrativo ma anche accessibile a tutti. Attraverso l’acquisto (in prevendita o il giorno dell’evento) di una tessera unica di abbonamento al costo 10 €, si potrà accedere a tutti i 9 appuntamenti della rassegna.

GLI EVENTI:

La rassegna prende il via domenica 11 febbraio con CARNEVAL DRAGHI , straordinario spettacolo per bambini a cura della storica compagnia Accettella nella colorata cornice del Teatro Mongiovino. Marionette a filo, teatro d’attore e musica dal vivo animano una storia a tema carnevalesco che parla di maschere, draghi e principesse.

A seguire martedì 20 febbraio è la volta de LA SERATA DEI TALENTI – Performances musicali e teatrali . Giovani vincitori di concorsi internazionali di musica, solisti, band, gruppi e attori di teatro vengono invitati ad esibirsi in questa serata che è una vera festa dell’arte e del talento nell’eccezionale location del Teatro Golden di Roma.

Spazio poi alla musica con TRIO LOV FAMILY – Concerto da camera , domenica 3 marzo alla Sala Sisto V (via del Serafico, 1 Roma). Tre straordinari musicisti di origine rumena, ambasciatori della musica e vincitori di concorsi internazionali, conducono un viaggio musicale alla scoperta di sonorità musicali da tutto il mondo. Oboe, viola e pianoforte spaziano in un repertorio dalla musica classica alla lirica, dalle colonne sonore alla musica popolare.

Sabato 16 marzo presso il Cortile delle Arti (via Paolo Di Dono, 169 Roma) appuntamento con il POETRY SLAM – Sfida poetica aperta al pubblico . Un pomeriggio all’insegna della letteratura nel quale il pubblico potrà candidarsi liberamente e sfidarsi a colpi di versi poetici. Una gara che ha come obiettivo la condivisione del talento e la conoscenza di autori emergenti di tutte le età per parlare di poesia in modo nuovo e divertente.

Si continua il 22 marzo con THE RIDING SIXTIES – Concerto rock anni ’60 al Teatro Mongiovino. Un Concerto rock che racconta la musica anni ’60 e non solo in un’esperienza musicale che fa venire voglia di cantare e ballare. Una scaletta da “Piper Club” che include Beatles e Rolling Stones, Elvis e Elton John, ma anche Equipe 84 e Rokes, Caterina Caselli, Gianni Morandi, Adriano Celentano e Lucio Battisti. Successi per tutti e chicche per intenditori si alternano in uno story telling divertente ed illuminante.

Spazio al teatro giovedì 4 aprile con NOI, TRE ITALIANI in scena al Teatro Marconi. Dopo sei anni ritorna in scena lo spettacolo di successo sulla Grande Guerra scritto da Massimo Simonini e tratto dall’omonimo romanzo. Dopo migliaia di spettatori e decine di repliche in tutta Italia, il dramma, basato sulle storie di tre soldati realmente vissuti agli inizi del ‘900, parte in tournée con la regia di Mariagabriella Chinè per educare alla pace giovani e adulti. Un’opera emozionante e coinvolgente che rimane impressa.

Ancora musica con LE PETIT ORCHESTRE – Concerto da camera sabato 13 aprile 2024 presso la Sala Sisto V (via del Serafico, 1 Roma). Cinque artisti (voce, violino, chitarra, flauto/bandoneón e contrabbasso) propongono un percorso ampio che attraversa linguaggi solo in apparenza distanti: il filo conduttore segue l’evoluzione della musica scritta per le sale di corte, i grandi teatri, i cinema ed i jazz club, dando nuova vita a brani celebri, cristallizzati nella memoria di noi tutti.

Venerdì 19 aprile è la volta di MUSIC PORTRAITS – Jam session di musica e pittura presso il Cortile delle Arti di Sperimentiamo (via Paolo di Dono, 169 Roma). Un intero pomeriggio dedicato alla musica e alle arti figurative nel quale il pubblico è il reale protagonista. Adulti e bambini potranno provare strumenti musicali e suonare guidati da musicisti professionisti circondati da una suggestiva mostra pittorica dedicata al jazz. Una pittrice ritrarrà sul momento gli interpreti che si avvicenderanno in questa sorta di jam session tra note e disegni a mano libera.

Chiude il festival, sabato 20 aprile, IL BELLISSIMO MONDO – Sfilata di moda ecosostenibile , presso il Cortile delle Arti (via Paolo Di Dono, 169 Roma). Una vera e propria sfilata di moda all’insegna dell’eleganza e dell’ecosostenibilità. Attraverso l’incontro con marchi di eccellenza come Darling Grace, Krocette e altri ancora che hanno fatto del rispetto della natura la loro mission, il pubblico approfondirà il concetto di benessere e della riscoperta dei cosiddetti “ritmi lenti”. Perché la rassegna possa parlare non solo di cultura artistica ma anche di cultura della Natura e del rispetto dell’ambiente.