Toyota investe nelle soluzioni a zero emissioni di Corvus Energy

Toyota investe in Corvus Energy, leader mondiale nelle soluzioni di energia a zero emissioni per applicazioni marittime, offshore e portuali

Corvus Energy, leader mondiale nelle soluzioni di energia a zero emissioni per applicazioni marittime, offshore e portuali, ha annunciato di aver ottenuto un investimento da Woven Capital, il fondo di crescita di Toyota, per accelerare lo sviluppo del suo crescente portafoglio di prodotti in stoccaggio di energia e celle a combustibile a idrogeno e per sostenere l’espansione in nuove aree commerciali.

“L’idrogeno è un settore in rapida crescita con applicazioni consolidate in molti settori e sta svolgendo un ruolo fondamentale nel decarbonizzare il trasporto marittimo, l’energia, il trasporto e l’industria pesante”, ha affermato Nicole LeBlanc, partner di Woven Capital. “Con i principali attori marittimi che abbracciano i clean energy commitments e le tecnologie, il mercato sta crescendo rapidamente. Il nostro investimento e il nostro supporto strategico sono ben posizionati per aiutare Corvus ad espandere la sua portata e le soluzioni per continuare a guidare il mercato marittimo a zero emissioni.”

“Siamo molto entusiasti di questo investimento strategico da parte di Woven Capital, che convalida la nostra posizione di leader in un mercato in rapida crescita”, ha affermato CFO di Corvus Energy, Mette Rokne Hanestad.

“Woven Capital e Toyota porteranno una preziosa esperienza dalla mobilità green, sia in celle a combustibile che in batterie. Con nuovi partner chiave, stiamo rafforzando la nostra presenza asiatica che sarà uno dei mercati più importanti per il futuro. Avere proprietari forti e attivi continuerà ad essere importante per il nostro successo futuro. Woven Capital rende il gruppo azionario ancora più forte.”

Corvus Energy e Toyota hanno collaborato dal 2021 per sviluppare sistemi di celle a combustibile marine più sicuri e avanzati nel settore. Corvus ha partecipato a oltre 1000 progetti finora e oltre il 50% delle navi del mondo con tecnologia a zero emissioni ora funziona su sistemi Corvus.