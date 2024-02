Sedute di luce pulsata intensa a banda stretta efficaci per la rosacea

Nei soggetti affetti da rosacea, una media di due sessioni di trattamento con luce pulsata intensa a banda stretta ha comportato miglioramenti eccellenti

Nei soggetti affetti da rosacea, una media di due sessioni di trattamento con luce pulsata intensa a banda stretta ha comportato miglioramenti eccellenti sia dell’eritema che della telangiectasia, secondo quanto rilevato da studio condotto in Cina e pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology.

La rosacea è una dermatosi infiammatoria cronica che si manifesta con eritema facciale, teleangectasia (ingrossamento dei vasi sanguigni, spesso innocuo ma antiestetico), papule e pustole. Clinicamente può essere classificata in quattro sottotipi comuni, ovvero rosacea eritemato-telangiectasica (ETR), rosacea papulopustolosa, rosacea fimatosa e rosacea oculare.

Il primo è caratterizzato principalmente da rossore ed eritema facciale centrale persistente, con o senza teleangectasia, a volte in concomitanza con edema facciale centrale, sensazione di bruciore e desquamazione. L’eritema facciale persistente è la manifestazione clinica più tipica e influisce sull’aspetto di un individuo, con un significativo impatto psicosociale.

Per il trattamento dell’ETR sono efficaci gli antibiotici topici e orali, tuttavia consentono miglioramenti limitati dell’eritema e della telangiectasia. Recentemente vari dispositivi laser e basati sulla luce, come il laser a colorante pulsato (PDL), il potassio titanil fosfato (KTP), la luce pulsata intensa (IPL), anche in combinazione con la radiofrequenza, sono stati utilizzati con successo per il trattamento di queste due manifestazioni cutanee.

«La luce pulsata colorata (Dyed pulsed light, DPL) è un tipo di luce pulsata a banda stretta che utilizza filtri che concentrano la luce in uno spettro ristretto e specifico (500-600 nm), che contiene il picco di assorbimento di melanina ed emoglobina» hanno scritto il primo autore Hualing Shi, del dipartimento di chirurgia laser estetica presso l’Hospital for Skin Disease and Institute of Dermatology del Peking Union Medical College & Chinese Academy of Medical Sciences diNanchino, provincia di Jiangsu, Cina, e colleghi. «L’energia in uscita potrebbe concentrarsi accuratamente sui vasi sanguigni e sulle macchie migliorando l’eritema e la pigmentazione del viso in modo più efficiente. Inoltre, rispetto all’IPL a banda larga, fornisce risultati ottimali senza esporre la pelle a lunghezze d’onda che potrebbero produrre effetti negativi».

Gran parte dei pazienti molto migliorati con sole due sole sessioni di DPL

Per valutare l’efficacia e la sicurezza della DPL a banda stretta, gli autori hanno condotto uno studio retrospettivo che ha incluso 45 pazienti cinesi con rosacea eritemato-telangiectasica sottoposti a tre trattamenti con DPL nell’arco di 2-15 settimane (media 5,6).

L’efficacia e i tassi di miglioramento eccellente, determinati dalla scomparsa dell’eritema e della telangiectasia, sono stati rispettivamente del 68,9% e del 35,6% dopo tre sessioni di trattamento. Dei 16 (35,6%) soggetti che hanno ottenuto un miglioramento eccellente, la maggioranza ha richiesto due sessioni di trattamento (n = 11), mentre il resto ha richiesto una (n = 2) o tre (n = 3) sessioni.

Sulla base di questi risultati, gli autori hanno concluso che il numero medio di sessioni di trattamento per ottenere una risposta buona o eccellente è di circa due sessioni. In alcuni pazienti è stata osservata una recessione transitoria di eritema o edema entro 24 ore dal trattamento. Gli autori non hanno osservato alcun evento avverso grave.

«Alcune sessioni di trattamento con DPL possono portare a un miglioramento significativo, tuttavia questo risultato potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte dei pazienti coinvolti aveva rosacea lieve o moderata» hanno concluso gli autori. «Anche se la DPL si è rivelata una procedura sicura ed efficace per il trattamento della rosacea eritemato-telangiectasica, potrebbero essere necessari ulteriori studi su un campioni più ampi per ottenere risultati più dettagliati».

