Previsioni meteo 10 febbraio 2024: piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 febbraio 2024: Italia nella morsa del maltempo ma dalla prossima settimana nuova rimonta anticiclonica

Il weekend è iniziato con condizioni meteo instabili al Nord e parte del Centro, e nella giornata di oggi lo scenario non cambierà. Avremo infatti tempo instabile da Nord a Sud ma di stampo più autunnale che invernale poiché le temperature risulteranno ancora piuttosto miti.

Maltempo anche domani, mentre a seguire nella prima parte della prossima settimana ecco che la parte finale della perturbazione porterà correnti più fresche in Italia con temperature comunque in media o al più poco al di sotto. Condizioni meteo che saranno poi in rapido miglioramento. Da metà mese ecco che un promontorio anticiclonico potrebbe elevarsi nuovamente verso l’Europa occidentale unendosi poi con un campo di alta pressione sui settori orientali del continente. Non vi è dunque traccia di freddo invernale neanche a metà mese e dunque l’inverno si appresta a chiudere non bene.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 10 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento a partire dalle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sui settori occidentali con neve sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni in arrivo anche sulle regioni di Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito sui settori tirrenici con locali piogge sulla Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora pioviggini sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni ma con maggiore nuvolosità in arrivo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .