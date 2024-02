Ocean Network Express fa passi avanti nella sua strategia verde

Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) ha firmato contratti per la costruzione di un totale di dodici portacontainer a doppia alimentazione a metano da 13.000 TEU

Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) ha firmato contratti di costruzione navale con i cantieri Jiangnan Shipyard e Yangzijiang Shipbuilding per la costruzione di un totale di dodici portacontainer a doppia alimentazione a metano da 13.000 TEU. Ogni cantiere costruirà sei navi che saranno tutte consegnate a partire dal 2027. Questo importante traguardo rappresenta la prima flotta di ONE di navi a doppia alimentazione a metano e svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di ONE nell’ambito della strategia verde.

Queste navi sono progettate per essere flessibili e agili e si integreranno perfettamente nella rete globale dinamica ed in continua evoluzione di ONE. Questo investimento e acquisto sono in linea con la rigorosa politica di approvvigionamento di ONE volta a soddisfare la domanda dei clienti e ad essere adattabile a qualsiasi futura modifica nelle catene di approvvigionamento globali sostenibili.

Nel panorama marittimo della sostenibilità attuale, il metano è considerato una promettente fonte di energia per la riduzione delle emissioni. Inoltre, queste navi saranno dotate di tecnologie all’avanguardia come una forma dello scafo ottimizzata, sistemi di recupero del calore di scarico e un parabrezza di prua. Alcune navi selezionate saranno inoltre dotate di un sistema di lubrificazione ad aria e di un generatore ad albero per esplorare potenziali miglioramenti dell’efficienza del combustibile e della riduzione delle emissioni di gas serra (GHG).

La strategia verde di ONE ha un ambizioso obiettivo di raggiungere emissioni nette zero di GHG entro il 2050.

Per raggiungere l’obiettivo, la transizione dai combustibili convenzionali ai combustibili alternativi è definita come pilastro chiave delle iniziative verdi di ONE, ed è coerente con l’efficienza operativa, gli investimenti verdi e i combustibili alternativi.