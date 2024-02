Novo Nordisk acquisisce 3 siti produttivi di Catalent tra cui Anagni

Novo Nordisk pagherà 11 miliardi di dollari in anticipo per acquistare tre siti di fill-finish di Catalent, specializzati nel riempimento sterile di farmaci, tra cui Anagni

Secondo la casa farmaceutica danese, l’acquisizione dovrebbe aumentare “gradualmente” la sua capacità di riempimento a partire dal 2026. Novo Nordisk mira a soddisfare la crescente domanda dei suoi prodotti GLP-1 per obesità e diabete Wegovy e Ozempic.

L’accordo si inserisce nell’ambito di una transazione più ampia che prevede l’acquisto da parte di Novo Holdings (la holding che ha il controllo di Novo Nordisk) dell’intera Catalent, un’organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) per 16,5 miliardi di dollari in contanti.

Nell’industria farmaceutica, il fill and finish è il processo di riempimento delle fiale con vaccini, sostanze farmacologiche biologiche e farmaceutiche e la conclusione del processo di confezionamento del farmaco per la distribuzione. Molti produttori di farmaci ricorrono a terzi per il riempimento e la finitura dei loro prodotti.

Novo Nordisk ha sottolineato che tutti e tre i siti hanno collaborazioni in corso con l’azienda. Lars Fruergaard Jørgensen, amministratore delegato della casa farmaceutica danese, ha dichiarato che “l’acquisizione integra i significativi investimenti che stiamo già facendo nelle strutture per la produzione di ingredienti farmaceutici attivi, e i siti forniranno una flessibilità strategica alla nostra rete di fornitura esistente”.

Novo Holdings, che è l’azionista di controllo di Novo Nordisk, ha accettato di pagare 63,50 dollari per azione per Catalent, che rappresenta un premio del 16,5% rispetto al prezzo di chiusura di quest’ultima il 2 febbraio. Nell’agosto dello scorso anno, Catalent ha formato un comitato per rivedere le opzioni strategiche dell’azienda. La fusione dovrebbe concludersi verso la fine dell’anno.