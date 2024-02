L’Intelligenza artificiale nel retail 4.0: trend in crescita nel 2024

Phygital store: il mondo del retail ha iniziato ad adottare innovazioni tecnologiche da diversi anni, sebbene in modo relativamente limitato e disomogeneo, favorendo la transizione dal fisico al digitale piuttosto che il contrario. Per quanto riguarda le tecnologie di supporto ai clienti in negozio, il settore è ancora in una fase sperimentale. In questo contesto, il concetto di “phygital“, definito come la connessione dei domini fisico e digitale per fornire esperienze interattive più coinvolgenti, rappresenta un’enorme opportunità per il 2024. Infatti, le tecnologie digitali possono trasformare radicalmente ogni fase del percorso di acquisto e creare nuovo valore esperienziale. Il focus per il prossimo anno sarà su sistemi interattivi e multisensoriali sotto forma di installazioni phygital, supportate dall’AI e dall’IoT per offrire ai clienti un’esperienza coinvolgente nella consulenza di moda. Tra gli esempi ci sono uno specchio interattivo su cui gli acquirenti possono vedersi indossare abiti suggeriti dal sistema, l’uso di tecniche di motion capture per sovrapporre elementi virtuali come trucco o accessori sull’immagine reale di una persona e una tecnologia interattiva per la personalizzazione e la produzione in real time dei vestiti in negozio.