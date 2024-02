Indagine CGIA sugli autonomi: il popolo delle partite Iva è tornato ad aumentare e oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di effettivi

Dopo il 2020, annus horribilis in cui è scoppiata la pandemia, il popolo delle partite Iva è tornato ad aumentare e oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di effettivi. Al 31 dicembre scorso, infatti, contavamo 5.045.000 lavoratori indipendenti e sebbene il numero sia in leggero aumento rispetto a quattro anni fa (vedi Graf. 1), va segnalato che rimane ben lontano dai 6,2 milioni che registravamo agli inizi del 2004 . A comunicarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

E’ utile segnalare che non tutte le categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo godono di buona salute. Anzi. Molte professioni sono in grosse difficoltà e il loro numero sta diminuendo: ci riferiamo, in particolare, ai lavoratori autonomi “classici”, come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori. Diversamente, sono in espansione le partite Iva senza albo od ordine professionale. Alcuni esempi di professioni non regolamentate? I web designer, i social media manager, i formatori, i consulenti agli investimenti, i pubblicitari, i consulenti aziendali, i consulenti informatici, gli utility manager, i sociologi, gli amministratori di condominio, etc.

Un blocco sociale da quasi 200 miliardi di Pil

Il popolo delle partite Iva, delle micro imprese e i loro dipendenti rappresentano un blocco sociale di oltre 6 milioni di persone che, prima del Covid, produceva quasi 200 miliardi di Pil e negli ultimi 40 anni è diventato centrale in molte regioni del Paese, una componente strutturale del nostro sistema economico, soprattutto a Nordest. I valori associati a questo mondo – contare sulle proprie forze, accettare di misurarsi con il mercato senza alcun paracadute sociale, puntare al miglioramento delle proprie condizioni di vita attraverso l’autorealizzazione personale – hanno caratterizzato almeno due generazioni di lavoratori indipendenti.

Le ragioni della crescita

Il trend positivo registrato dallo stock di lavoratori autonomi in questi ultimi tre anni è sicuramente ascrivibile alla ripresa economica maturata dopo l’avvento del Covid. Con un Pil che nel biennio 2021 e 2022 ha toccato livelli di crescita molto elevati è aumentata l’occupazione e conseguentemente anche quella indipendente. Sicuramente ad allargare la platea degli autonomi ha concorso anche il fisco. L’introduzione del regime forfettario per le attività autonome con ricavi e compensi inferiori a 85 mila euro ha reso meno gravoso di un tempo gestire fiscalmente un’attività in proprio . Infine, non è nemmeno da escludere che la crescita numerica di questo settore sia riconducibile anche all’incremento delle “false” partite Iva. Grazie al boom dello smart working avvenuto in questi ultimi anni, è probabile che le “finte” partite Iva siano aumentate, anche se, attualmente, il numero complessivo di queste ultime è stimato attorno alle 500 mila unità. Una soglia che avevamo già raggiunto una ventina d’anni fa.

A livello territoriale “soffre” il Centro

Ancorchè gli ultimi dati disponibili a livello territoriale siano aggiornati ai primi 9 mesi del 2023, il trend relativo all’andamento dei lavoratori indipendenti è in linea con i risultati riportati nel Graf. 1, anche se l’incremento dell’intera platea non ha interessato tutte le regioni. Se nell’ultimo anno il Molise (+8,4 per cento), la Liguria (+8,2 per cento), la Calabria e l’Emilia Romagna (entrambe con il +5,6 per cento) hanno registrato gli aumenti più importanti, per contro l’Abruzzo (-4,9 per cento), l’Umbria (-5,6 per cento), il Trentino Alto Adige (-8,4 per cento) e le Marche (-10,1 per cento) hanno subito le contrazioni più significative (vedi Tab. 1).

Permane la crisi dei lavoratori autonomi “classici”

Se la platea dei lavoratori indipendenti negli ultimi anni è tornata a crescere, le attività che costituiscono il cosiddetto lavoro autonomo “classico” (che rappresentano quasi il 75 per cento circa del totale dei lavoratori indipendenti presenti nel Paese) sono in costante diminuzione. Ci riferiamo alle categorie degli artigiani, dei piccoli commercianti e degli agricoltori (vedi Graf. 2). Se il confronto lo facciamo tra il 2014 e il 2022 (il più esteso arco temporale che i dati Inps ci consentono di monitorare), il numero complessivo di queste tre categorie è sceso di 495 mila unità. Gli agricoltori sono diminuiti di 33.500 unità (-7,5 per cento), i commercianti di 203.000 (-9,7 per cento) e gli artigiani addirittura di quasi 258.500 (-15,2 per cento) (vedi Tab. 2). In tutte e tre le categorie i dati includono le posizioni Inps dei titolari dell’azienda, dei soci e dei collaboratori familiari.

La contrazione ha interessato soprattutto Vercelli, Massa-Carrara, Biella, Alessandria e Rovigo

Il crollo del numero degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori ha interessato tutte le regioni, ma in particolare le Marche (-17,2 per cento), il Piemonte (-15,5 per cento), l’Emilia Romagna e il Molise (entrambe -15,1 per cento), l’Umbria (-14,9 per cento) e il Veneto (-14,8 per cento). A livello di ripartizione geografica la contrazione più pesante si è registrata nel Nordest (-14,1 per cento). Seguono il Nordovest (-14 per cento), il Centro (-12,5 per cento) e, infine, il Mezzogiorno (-6,9 per cento) (vedi Tab. 3). A livello provinciale, invece, le realtà più “colpite” sono state Vercelli (-21,6 per cento), Massa-Carrara (-20,1 per cento), Biella (-19,4 per cento), Alessandria (-19,3 per cento) e Rovigo (-18,3 per cento). Tra le 103 province d’Italia monitorate, solo Napoli (+0,6 per cento) ha registrato una variazione positiva (vedi Tab. 4). Infine, nelle tabelle in Appendice (A, B e C) sono riportate le variazioni percentuali e assolute del numero degli autonomi registrate nelle singole province tra il 2014 e il 2022 da artigiani, commercianti e agricoltori.

Tab. 1 – Nell’ultimo anno la risalita dei lavoratori indipendenti non tocca tutte le regioni

(valori in migliaia di unità e variazioni %)

Rank

per var. % 2023/2022 Regioni e ripartizioni 2019 2022 2023 Var. ass. Var. % Var. ass. Var. % (9 mesi) (9 MESI) (9 MESI) 2023-2019 2023/2019 2023-2022 2023/2022 1 Molise 34,3 29,0 31,4 -2,9 -8,5 +2,4 +8,4 2 Liguria 163,3 141,6 153,2 -10,1 -6,2 +11,6 +8,2 3 Calabria 143,0 128,2 135,3 -7,7 -5,4 +7,1 +5,6 4 Emilia-Romagna 450,8 404,0 426,5 -24,3 -5,4 +22,5 +5,6 5 Valle d’Aosta 14,3 12,9 13,6 -0,7 -4,8 +0,7 +5,1 6 Puglia 311,4 304,0 319,3 +7,9 +2,5 +15,3 +5,0 7 Toscana 403,7 361,9 372,2 -31,4 -7,8 +10,4 +2,9 8 Campania 394,2 390,3 401,4 +7,2 +1,8 +11,1 +2,9 9 Lombardia 904,8 841,8 863,2 -41,6 -4,6 +21,4 +2,5 10 Friuli Venezia Giulia 98,7 98,1 100,3 +1,7 +1,7 +2,2 +2,2 11 Lazio 484,6 455,0 464,9 -19,7 -4,1 +9,9 +2,2 12 Sicilia 304,2 291,3 291,4 -12,8 -4,2 +0,0 +0,0 13 Sardegna 143,9 139,6 137,9 -6,0 -4,2 -1,7 -1,2 14 Veneto 478,9 468,7 462,3 -16,6 -3,5 -6,4 -1,4 15 Piemonte 427,1 406,8 398,4 -28,7 -6,7 -8,4 -2,1 16 Basilicata 47,8 45,8 43,7 -4,1 -8,5 -2,1 -4,5 17 Abruzzo 114,9 115,3 109,7 -5,2 -4,5 -5,6 -4,9 18 Umbria 89,1 80,6 76,1 -13,0 -14,6 -4,5 -5,6 19 Trentino-Alto Adige 101,7 109,1 99,9 -1,7 -1,7 -9,2 -8,4 20 Marche 158,3 152,9 137,5 -20,8 -13,2 -15,4 -10,1 ITALIA 5.269,0 4.976,9 5.038,4 -230,6 -4,4 +61,4 +1,2 Nord-ovest 1.509,5 1.403,2 1.428,4 -81,1 -5,4 +25,3 +1,8 Nord-est 1.130,0 1.080,0 1.089,1 -41,0 -3,6 +9,1 +0,8 Centro 1.135,7 1.050,3 1.050,8 -85,0 -7,5 +0,4 +0,0 Mezzogiorno 1.493,7 1.443,5 1.470,1 -23,6 -1,6 +26,7 +1,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

Nota: media di dati trimestrali per ciascun anno (primi 9 mesi) di fonte Istat relativi all’indagine sulle forze lavoro.

I dati di Tab. 1 differiscono da quelli riportati in Graf. 1. Ancorchè siano entrambi di fonte Istat (indagine sulle forze lavoro), nel Graf. 1 è riportato lo stock di indipendenti a livello nazionale per il solo mese di dicembre (di ogni anno) che permette un confronto più recente secondo gli ultimi dati disponibili (provvisori e non territoriali).

Graf. 2 – Italia: andamento degli autonomi “classici”: ovvero artigiani, commercianti

e agricoltori (*)

(valori in unità e variazioni % annue)

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Inps

(*) Lavoratori indipendenti con posizioni INPS prevalente di Artigiani, Commercianti e Autonomi Agricoli (definiti dall’Inps come lavoro indipendente “classico”). Non sono inclusi i liberi professionisti e nemmeno i professionisti “senza cassa” iscritti nella gestione separata INPS.

Tab. 2 – Tra gli autonomi “classici” il calo maggiore riguarda gli artigiani

Rank per

var. ass. e % in 8 anni 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 Artigiani 1.695.110 1.506.836 1.436.654 -258.456 -15,2 Commercianti 2.098.164 1.975.273 1.895.144 -203.020 -9,7 Autonomi agricoli 445.180 429.539 411.656 -33.524 -7,5 TOTALE AUTONOMI 4.238.454 3.911.648 3.743.454 -495.000 -11,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

Tab. 3 – Il calo degli autonomi “classici” tra il 2014 e il 2022 (analisi regionale)

Rank per

var. % Regioni e ripartizioni 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 1 Marche 139.705 124.549 115.703 -24.002 -17,2 2 Piemonte 380.148 341.579 321.291 -58.857 -15,5 3 Emilia-Romagna 385.812 348.593 327.488 -58.324 -15,1 4 Molise 25.318 22.850 21.505 -3.813 -15,1 5 Umbria 69.939 63.683 59.536 -10.403 -14,9 6 Veneto 397.898 359.819 338.968 -58.930 -14,8 7 Abruzzo 99.764 90.334 85.097 -14.667 -14,7 8 Toscana 325.161 294.745 277.769 -47.392 -14,6 9 Lombardia 669.072 609.030 579.306 -89.766 -13,4 10 Friuli-Venezia Giulia 81.922 75.173 71.202 -10.720 -13,1 11 Liguria 132.470 121.658 115.537 -16.933 -12,8 12 Valle d’Aosta 12.372 11.339 10.824 -1.548 -12,5 13 Basilicata 38.332 35.963 34.686 -3.646 -9,5 14 Trentino-Alto Adige 99.843 95.048 91.458 -8.385 -8,4 15 Lazio 331.989 315.191 305.522 -26.467 -8,0 16 Sardegna 120.080 113.199 110.561 -9.519 -7,9 17 Puglia 247.628 235.262 230.627 -17.001 -6,9 18 Sicilia 259.963 245.976 242.491 -17.472 -6,7 19 Calabria 111.342 107.587 105.486 -5.856 -5,3 20 Campania 309.696 300.070 298.397 -11.299 -3,6 ITALIA 4.238.454 3.911.648 3.743.454 -495.000 -11,7 Nord Ovest 1.194.062 1.083.606 1.026.958 -167.104 -14,0 Nord Est 965.475 878.633 829.116 -136.359 -14,1 Centro 866.794 798.168 758.530 -108.264 -12,5 Mezzogiorno 1.212.123 1.151.241 1.128.850 -83.273 -6,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

Tab. 4 – Il calo degli autonomi “classici” tra il 2014 e il 2022 (analisi provinciale)

Rank per

var. % Province 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 1 Vercelli 15.689 13.603 12.296 -3.393 -21,6 2 Massa-Carrara 17.210 14.896 13.756 -3.454 -20,1 3 Biella 14.608 12.790 11.780 -2.828 -19,4 4 Alessandria 35.959 31.601 29.036 -6.923 -19,3 5 Rovigo 22.153 19.522 18.091 -4.062 -18,3 6 Pesaro e Urbino 32.971 28.890 26.936 -6.035 -18,3 7 Novara 26.806 23.422 22.041 -4.765 -17,8 8 Ascoli Piceno 37.974 33.685 31.283 -6.691 -17,6 9 Macerata 32.643 28.891 26.909 -5.734 -17,6 10 Pisa 34.330 30.343 28.318 -6.012 -17,5 11 Mantova 36.894 32.969 30.473 -6.421 -17,4 12 Parma 36.890 32.746 30.561 -6.329 -17,2 13 Vicenza 66.988 59.377 55.617 -11.371 -17,0 14 Belluno 15.692 14.098 13.060 -2.632 -16,8 15 Lucca 36.090 31.955 30.052 -6.038 -16,7 16 Gorizia 8.197 7.189 6.850 -1.347 -16,4 17 Forlì-Cesena 38.957 34.777 32.599 -6.358 -16,3 18 Lodi 15.242 13.517 12.756 -2.486 -16,3 19 Pavia 38.337 34.020 32.123 -6.214 -16,2 20 Ferrara 30.771 27.539 25.802 -4.969 -16,1 21 Arezzo 30.797 27.605 25.830 -4.967 -16,1 22 Varese 54.042 47.564 45.384 -8.658 -16,0 23 Campobasso 19.029 17.063 15.994 -3.035 -15,9 24 Asti 22.565 20.608 19.013 -3.552 -15,7 25 Chieti 29.424 26.278 24.800 -4.624 -15,7 26 Verona 79.686 71.032 67.248 -12.438 -15,6 27 Cremona 26.295 23.590 22.233 -4.062 -15,4 28 Perugia 53.324 48.445 45.092 -8.232 -15,4 29 Ravenna 34.582 31.274 29.263 -5.319 -15,4 30 Pistoia 27.383 24.526 23.180 -4.203 -15,3 31 Ancona 36.117 33.083 30.575 -5.542 -15,3 32 Modena 59.433 53.517 50.322 -9.111 -15,3 33 Pescara 23.968 21.506 20.338 -3.630 -15,1 34 Como 40.397 35.862 34.286 -6.111 -15,1 35 Piacenza 25.452 23.023 21.614 -3.838 -15,1 36 Sondrio 15.800 14.350 13.426 -2.374 -15,0 37 Reggio Emilia 47.351 42.685 40.305 -7.046 -14,9 38 Siena 23.570 21.547 20.159 -3.411 -14,5 39 Torino 181.019 163.405 155.278 -25.741 -14,2 40 L’Aquila 22.562 20.577 19.380 -3.182 -14,1 41 Cuneo 71.155 64.724 61.142 -10.013 -14,1 42 Bergamo 77.191 70.014 66.384 -10.807 -14,0 43 Padova 79.842 72.885 68.671 -11.171 -14,0 44 Lecco 22.710 20.650 19.564 -3.146 -13,9 45 Bologna 74.325 68.151 64.126 -10.199 -13,7 46 Savona 29.736 27.167 25.670 -4.066 -13,7 47 Teramo 23.810 21.973 20.579 -3.231 -13,6 48 Rimini 38.051 34.881 32.896 -5.155 -13,5 49 Venezia 63.667 58.604 55.060 -8.607 -13,5 50 Genova 63.422 58.010 54.862 -8.560 -13,5 51 Udine 39.806 36.718 34.502 -5.304 -13,3 52 Verbano-Cusio-Ossola 12.347 11.426 10.705 -1.642 -13,3 53 Terni 16.615 15.238 14.444 -2.171 -13,1 54 Pordenone 21.678 19.890 18.870 -2.808 -13,0 55 Livorno 26.189 24.044 22.834 -3.355 -12,8 56 Rieti 11.174 10.289 9.747 -1.427 -12,8 57 Firenze 81.030 75.081 70.739 -10.291 -12,7 58 Benevento 21.617 19.873 18.874 -2.743 -12,7 59 Aosta 12.372 11.339 10.824 -1.548 -12,5 60 Treviso 69.870 64.301 61.221 -8.649 -12,4 61 Isernia 6.289 5.787 5.511 -778 -12,4 62 Brescia 97.357 89.634 85.535 -11.822 -12,1 63 Grosseto 23.598 21.683 20.757 -2.841 -12,0 64 La Spezia 16.535 15.476 14.615 -1.920 -11,6 65 Frosinone 30.579 28.262 27.097 -3.482 -11,4 66 Milano 244.807 226.860 217.142 -27.665 -11,3 67 Prato 24.964 23.065 22.144 -2.820 -11,3 68 Caltanissetta 13.593 12.676 12.066 -1.527 -11,2 69 Avellino 25.845 24.269 22.996 -2.849 -11,0 70 Catanzaro 21.906 20.520 19.510 -2.396 -10,9 71 Trento 43.452 40.879 38.750 -4.702 -10,8 72 Latina 39.969 37.378 35.704 -4.265 -10,7 73 Oristano 12.422 11.790 11.117 -1.305 -10,5 74 Viterbo 26.709 25.030 23.905 -2.804 -10,5 75 Imperia 22.777 21.005 20.390 -2.387 -10,5 76 Trieste 12.241 11.376 10.980 -1.261 -10,3 77 Potenza 24.239 22.762 21.933 -2.306 -9,5 78 Matera 14.093 13.201 12.753 -1.340 -9,5 79 Foggia 42.116 39.538 38.281 -3.835 -9,1 80 Cagliari 49.480 46.511 44.988 -4.492 -9,1 81 Bari 100.039 93.885 91.441 -8.598 -8,6 82 Enna 9.587 9.107 8.789 -798 -8,3 83 Sassari 38.179 35.188 35.041 -3.138 -8,2 84 Trapani 25.882 24.462 23.866 -2.016 -7,8 85 Agrigento 24.192 22.986 22.335 -1.857 -7,7 86 Messina 34.346 32.279 31.775 -2.571 -7,5 87 Ragusa 20.309 19.139 18.957 -1.352 -6,7 88 Bolzano 56.391 54.169 52.708 -3.683 -6,5 89 Caserta 48.276 45.921 45.128 -3.148 -6,5 90 Roma 223.558 214.232 209.069 -14.489 -6,5 91 Cosenza 40.522 38.792 37.923 -2.599 -6,4 92 Catania 56.154 52.946 52.564 -3.590 -6,4 93 Palermo 56.757 53.982 53.612 -3.145 -5,5 94 Lecce 54.487 52.104 51.707 -2.780 -5,1 95 Salerno 71.703 69.683 68.234 -3.469 -4,8 96 Brindisi 23.514 22.782 22.425 -1.089 -4,6 97 Siracusa 19.143 18.399 18.527 -616 -3,2 98 Nuoro 19.999 19.710 19.415 -584 -2,9 99 Taranto 27.472 26.953 26.773 -699 -2,5 100 Vibo Valentia 8.794 8.574 8.595 -199 -2,3 101 Reggio Calabria 30.829 30.584 30.282 -547 -1,8 102 Crotone 9.291 9.117 9.176 -115 -1,2 103 Napoli 142.255 140.324 143.165 +910 +0,6 ITALIA 4.238.454 3.911.648 3.743.454 -495.000 -11,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

APPENDICE A: il calo degli ARTIGIANI

Rank per

var. % Province 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 1 Vercelli 6.279 5.196 4.762 -1.517 -24,2 2 Massa-Carrara 7.175 5.941 5.460 -1.715 -23,9 3 Rovigo 8.786 7.395 6.710 -2.076 -23,6 4 Pesaro e Urbino 15.633 13.128 12.116 -3.517 -22,5 5 Ascoli Piceno 18.055 15.587 14.145 -3.910 -21,7 6 Pescara 8.898 7.573 6.993 -1.905 -21,4 7 Lucca 16.328 13.751 12.926 -3.402 -20,8 8 Mantova 16.045 13.814 12.730 -3.315 -20,7 9 Alessandria 15.259 13.127 12.107 -3.152 -20,7 10 Verona 33.784 28.536 26.844 -6.940 -20,5 11 Biella 6.966 6.004 5.536 -1.430 -20,5 12 Novara 12.588 10.708 10.012 -2.576 -20,5 13 Chieti 10.970 9.353 8.734 -2.236 -20,4 14 Pistoia 12.823 10.998 10.221 -2.602 -20,3 15 Parma 16.985 14.537 13.586 -3.399 -20,0 16 Macerata 15.400 13.214 12.335 -3.065 -19,9 17 Perugia 22.522 19.704 18.180 -4.342 -19,3 18 Teramo 10.166 8.925 8.231 -1.935 -19,0 19 Como 21.621 18.479 17.617 -4.004 -18,5 20 Torino 78.525 68.336 63.992 -14.533 -18,5 21 Vicenza 32.856 28.617 26.781 -6.075 -18,5 22 Modena 29.048 25.470 23.696 -5.352 -18,4 23 Belluno 6.966 6.134 5.711 -1.255 -18,0 24 Arezzo 14.261 12.479 11.694 -2.567 -18,0 25 Caltanissetta 4.291 3.788 3.519 -772 -18,0 26 Siena 9.124 7.994 7.490 -1.634 -17,9 27 L’Aquila 8.830 7.708 7.251 -1.579 -17,9 28 Ferrara 12.203 10.679 10.030 -2.173 -17,8 29 Varese 27.647 23.856 22.762 -4.885 -17,7 30 Pavia 16.451 14.149 13.558 -2.893 -17,6 31 Campobasso 6.138 5.369 5.068 -1.070 -17,4 32 Ancona 15.949 14.311 13.173 -2.776 -17,4 33 Padova 35.621 31.480 29.458 -6.163 -17,3 34 Terni 6.743 5.880 5.583 -1.160 -17,2 35 Reggio Emilia 25.442 22.402 21.070 -4.372 -17,2 36 Cuneo 27.106 23.824 22.495 -4.611 -17,0 37 Firenze 38.117 33.977 31.644 -6.473 -17,0 38 Oristano 4.126 3.668 3.430 -696 -16,9 39 Lodi 6.785 5.909 5.642 -1.143 -16,8 40 Sondrio 6.756 5.979 5.628 -1.128 -16,7 41 Forlì-Cesena 17.666 15.709 14.733 -2.933 -16,6 42 Verbano-Cusio-Ossola 5.767 5.150 4.811 -956 -16,6 43 Lecco 12.115 10.717 10.115 -2.000 -16,5 44 Bergamo 40.068 35.331 33.542 -6.526 -16,3 45 Enna 3.677 3.220 3.081 -596 -16,2 46 Piacenza 10.721 9.513 8.986 -1.735 -16,2 47 Rieti 4.772 4.178 4.008 -764 -16,0 48 Foggia 11.773 10.411 9.889 -1.884 -16,0 49 Cremona 11.209 9.858 9.441 -1.768 -15,8 50 Pisa 14.163 12.801 11.957 -2.206 -15,6 51 Ravenna 13.853 12.452 11.722 -2.131 -15,4 52 Prato 13.428 11.993 11.369 -2.059 -15,3 53 Bologna 34.678 31.197 29.385 -5.293 -15,3 54 Aosta 4.993 4.400 4.251 -742 -14,9 55 Gorizia 3.261 2.771 2.777 -484 -14,8 56 Viterbo 9.770 8.681 8.327 -1.443 -14,8 57 Avellino 8.365 7.421 7.156 -1.209 -14,5 58 Rimini 14.361 12.850 12.288 -2.073 -14,4 59 Isernia 2.420 2.165 2.071 -349 -14,4 60 Benevento 5.676 5.077 4.860 -816 -14,4 61 Asti 8.754 7.931 7.497 -1.257 -14,4 62 Brescia 44.873 40.337 38.460 -6.413 -14,3 63 Milano 107.431 97.116 92.216 -15.215 -14,2 64 Matera 4.330 3.868 3.717 -613 -14,2 65 Trapani 8.554 7.764 7.348 -1.206 -14,1 66 Bari 35.648 31.707 30.624 -5.024 -14,1 67 Pordenone 10.019 9.023 8.613 -1.406 -14,0 68 Agrigento 7.651 6.788 6.583 -1.068 -14,0 69 La Spezia 6.875 6.204 5.916 -959 -13,9 70 Cagliari 17.272 15.436 14.863 -2.409 -13,9 71 Latina 11.643 10.589 10.046 -1.597 -13,7 72 Frosinone 10.989 9.755 9.486 -1.503 -13,7 73 Treviso 31.050 28.181 26.817 -4.233 -13,6 74 Genova 27.413 24.658 23.678 -3.735 -13,6 75 Venezia 25.603 23.300 22.117 -3.486 -13,6 76 Savona 11.654 10.479 10.079 -1.575 -13,5 77 Udine 17.930 16.531 15.529 -2.401 -13,4 78 Trento 17.389 15.774 15.079 -2.310 -13,3 79 Potenza 8.777 7.936 7.627 -1.150 -13,1 80 Catania 19.875 17.722 17.290 -2.585 -13,0 81 Livorno 9.055 8.136 7.886 -1.169 -12,9 82 Grosseto 7.945 7.213 6.948 -997 -12,5 83 Sassari 14.759 12.756 12.923 -1.836 -12,4 84 Caserta 12.296 10.936 10.784 -1.512 -12,3 85 Crotone 3.257 2.936 2.871 -386 -11,9 86 Catanzaro 7.254 6.677 6.412 -842 -11,6 87 Roma 77.067 69.175 68.159 -8.908 -11,6 88 Cosenza 13.856 12.617 12.266 -1.590 -11,5 89 Ragusa 7.016 6.286 6.244 -772 -11,0 90 Salerno 21.934 20.242 19.648 -2.286 -10,4 91 Nuoro 7.051 6.448 6.367 -684 -9,7 92 Palermo 16.835 15.539 15.212 -1.623 -9,6 93 Brindisi 8.705 8.112 7.868 -837 -9,6 94 Messina 12.745 11.754 11.523 -1.222 -9,6 95 Siracusa 6.713 6.111 6.084 -629 -9,4 96 Lecce 22.069 20.361 20.100 -1.969 -8,9 97 Taranto 8.909 8.400 8.275 -634 -7,1 98 Imperia 8.744 8.121 8.171 -573 -6,6 99 Reggio Calabria 9.939 9.571 9.428 -511 -5,1 100 Vibo Valentia 2.952 2.774 2.815 -137 -4,6 101 Trieste 5.223 4.995 5.013 -210 -4,0 102 Bolzano 14.708 14.344 14.397 -311 -2,1 103 Napoli 30.344 28.359 29.986 -358 -1,2 ITALIA 1.695.110 1.506.836 1.436.654 -258.456 -15,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

APPENDICE B: il calo dei COMMERCIANTI

Rank per

var. % Province 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 1 Vercelli 6.755 5.959 5.231 -1.524 -22,6 2 Alessandria 15.092 13.310 12.009 -3.083 -20,4 3 Pisa 17.518 15.119 14.068 -3.450 -19,7 4 Biella 6.480 5.690 5.207 -1.273 -19,6 5 Rovigo 8.434 7.486 6.849 -1.585 -18,8 6 Massa-Carrara 9.251 8.187 7.584 -1.667 -18,0 7 Gorizia 3.980 3.569 3.270 -710 -17,8 8 Asti 8.306 7.639 6.847 -1.459 -17,6 9 Ferrara 12.824 11.454 10.574 -2.250 -17,5 10 Belluno 7.728 6.959 6.383 -1.345 -17,4 11 Novara 12.218 10.761 10.162 -2.056 -16,8 12 Lodi 6.761 6.018 5.640 -1.121 -16,6 13 Pavia 16.585 14.905 13.911 -2.674 -16,1 14 Vicenza 27.925 25.041 23.439 -4.486 -16,1 15 Trieste 6.809 6.177 5.766 -1.043 -15,3 16 Mantova 13.072 12.044 11.110 -1.962 -15,0 17 Ravenna 14.101 12.807 11.990 -2.111 -15,0 18 Arezzo 12.644 11.556 10.766 -1.878 -14,9 19 Piacenza 10.848 9.936 9.266 -1.582 -14,6 20 Forlì-Cesena 15.471 14.063 13.215 -2.256 -14,6 21 Varese 24.894 22.284 21.272 -3.622 -14,5 22 Udine 17.140 15.662 14.647 -2.493 -14,5 23 Pordenone 8.938 8.144 7.643 -1.295 -14,5 24 Parma 15.375 14.173 13.151 -2.224 -14,5 25 Siena 10.460 9.653 8.956 -1.504 -14,4 26 Cremona 10.581 9.699 9.060 -1.521 -14,4 27 Pesaro e Urbino 14.031 12.779 12.027 -2.004 -14,3 28 Treviso 29.173 26.536 25.040 -4.133 -14,2 29 Macerata 13.048 12.025 11.211 -1.837 -14,1 30 Ancona 16.841 15.734 14.512 -2.329 -13,8 31 Sondrio 7.412 6.915 6.394 -1.018 -13,7 32 Livorno 15.466 14.293 13.354 -2.112 -13,7 33 Venezia 33.704 31.304 29.134 -4.570 -13,6 34 Genova 34.683 32.109 30.026 -4.657 -13,4 35 Rimini 21.857 20.357 18.978 -2.879 -13,2 36 Savona 15.076 13.957 13.111 -1.965 -13,0 37 Verona 31.448 28.886 27.364 -4.084 -13,0 38 Cuneo 23.309 21.424 20.308 -3.001 -12,9 39 Reggio Emilia 16.872 15.579 14.710 -2.162 -12,8 40 Catanzaro 13.344 12.373 11.635 -1.709 -12,8 41 Lucca 17.472 16.186 15.251 -2.221 -12,7 42 Perugia 24.491 22.700 21.384 -3.107 -12,7 43 Viterbo 12.045 11.002 10.534 -1.511 -12,5 44 Imperia 10.371 9.566 9.083 -1.288 -12,4 45 Grosseto 10.269 9.466 9.017 -1.252 -12,2 46 Bergamo 32.034 29.858 28.172 -3.862 -12,1 47 L’Aquila 10.988 10.263 9.675 -1.313 -11,9 48 Pistoia 11.492 10.629 10.123 -1.369 -11,9 49 Ascoli Piceno 14.853 13.684 13.086 -1.767 -11,9 50 Bologna 33.375 31.240 29.416 -3.959 -11,9 51 Rieti 4.525 4.177 3.992 -533 -11,8 52 Trento 18.763 17.764 16.557 -2.206 -11,8 53 Lecco 9.715 9.056 8.589 -1.126 -11,6 54 Torino 90.760 83.797 80.433 -10.327 -11,4 55 Avellino 13.238 12.440 11.732 -1.506 -11,4 56 Modena 24.097 22.404 21.378 -2.719 -11,3 57 Padova 36.834 34.597 32.682 -4.152 -11,3 58 Como 17.037 15.773 15.117 -1.920 -11,3 59 Verbano-Cusio-Ossola 5.984 5.701 5.350 -634 -10,6 60 Caltanissetta 7.228 6.721 6.463 -765 -10,6 61 Brescia 42.398 39.796 37.969 -4.429 -10,4 62 Oristano 4.591 4.348 4.120 -471 -10,3 63 Terni 8.464 8.012 7.597 -867 -10,2 64 Aosta 5.784 5.524 5.192 -592 -10,2 65 La Spezia 8.824 8.419 7.921 -903 -10,2 66 Foggia 22.158 20.680 19.900 -2.258 -10,2 67 Isernia 2.888 2.724 2.600 -288 -10,0 68 Campobasso 7.548 7.032 6.798 -750 -9,9 69 Benevento 8.395 7.751 7.561 -834 -9,9 70 Pescara 12.806 11.935 11.534 -1.272 -9,9 71 Firenze 39.104 37.296 35.348 -3.756 -9,6 72 Sassari 17.092 15.775 15.483 -1.609 -9,4 73 Latina 20.894 19.739 18.935 -1.959 -9,4 74 Chieti 12.516 11.779 11.348 -1.168 -9,3 75 Frosinone 16.718 15.755 15.166 -1.552 -9,3 76 Milano 133.440 125.928 121.181 -12.259 -9,2 77 Bari 53.999 50.951 49.192 -4.807 -8,9 78 Bolzano 22.024 21.082 20.108 -1.916 -8,7 79 Cagliari 25.417 24.115 23.288 -2.129 -8,4 80 Nuoro 7.834 7.450 7.209 -625 -8,0 81 Agrigento 13.807 13.217 12.740 -1.067 -7,7 82 Potenza 11.343 10.758 10.474 -869 -7,7 83 Teramo 11.032 10.707 10.198 -834 -7,6 84 Prato 11.249 10.742 10.428 -821 -7,3 85 Messina 19.893 18.748 18.442 -1.451 -7,3 86 Enna 4.154 4.005 3.885 -269 -6,5 87 Cosenza 23.627 22.781 22.207 -1.420 -6,0 88 Matera 5.886 5.687 5.547 -339 -5,8 89 Caserta 30.972 29.885 29.465 -1.507 -4,9 90 Trapani 14.291 13.702 13.600 -691 -4,8 91 Catania 32.877 31.315 31.305 -1.572 -4,8 92 Palermo 37.218 35.604 35.606 -1.612 -4,3 93 Roma 140.083 138.458 134.603 -5.480 -3,9 94 Lecce 29.679 28.843 28.619 -1.060 -3,6 95 Salerno 43.579 42.617 42.154 -1.425 -3,3 96 Ragusa 8.625 8.375 8.360 -265 -3,1 97 Brindisi 12.897 12.680 12.519 -378 -2,9 98 Taranto 15.902 15.653 15.437 -465 -2,9 99 Siracusa 10.176 9.858 10.016 -160 -1,6 100 Vibo Valentia 5.385 5.320 5.303 -82 -1,5 101 Reggio Calabria 18.683 18.725 18.435 -248 -1,3 102 Crotone 5.062 4.993 5.103 +41 +0,8 103 Napoli 106.825 106.919 108.394 +1.569 +1,5 ITALIA 2.098.164 1.975.273 1.895.144 -203.020 -9,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps

APPENDICE C: il calo degli AGRICOLTORI

Rank per

var. % Province 2014 2019 2022 Var. ass.

2022-2014 Var. %

2022/2014 1 Campobasso 5.343 4.662 4.128 -1.215 -22,7 2 Chieti 5.938 5.146 4.718 -1.220 -20,5 3 Forlì-Cesena 5.820 5.005 4.651 -1.169 -20,1 4 Ascoli Piceno 5.066 4.414 4.052 -1.014 -20,0 5 Pescara 2.264 1.998 1.811 -453 -20,0 6 Macerata 4.195 3.652 3.363 -832 -19,8 7 Lucca 2.290 2.018 1.875 -415 -18,1 8 Teramo 2.612 2.341 2.150 -462 -17,7 9 Savona 3.006 2.731 2.480 -526 -17,5 10 Cremona 4.505 4.033 3.732 -773 -17,2 11 Modena 6.288 5.643 5.248 -1.040 -16,5 12 Ravenna 6.628 6.015 5.551 -1.077 -16,2 13 Gorizia 956 849 803 -153 -16,0 14 Parma 4.530 4.036 3.824 -706 -15,6 15 Pesaro e Urbino 3.307 2.983 2.793 -514 -15,5 16 Asti 5.505 5.038 4.669 -836 -15,2 17 Bologna 6.272 5.714 5.325 -947 -15,1 18 Frosinone 2.872 2.752 2.445 -427 -14,9 19 Mantova 7.777 7.111 6.633 -1.144 -14,7 20 Benevento 7.546 7.045 6.453 -1.093 -14,5 21 Isernia 981 898 840 -141 -14,4 22 Imperia 3.662 3.318 3.136 -526 -14,4 23 Sondrio 1.632 1.456 1.404 -228 -14,0 24 Pisa 2.649 2.423 2.293 -356 -13,4 25 Piacenza 3.883 3.574 3.362 -521 -13,4 26 Aosta 1.595 1.415 1.381 -214 -13,4 27 Arezzo 3.892 3.570 3.370 -522 -13,4 28 Vercelli 2.655 2.448 2.303 -352 -13,3 29 Ancona 3.327 3.038 2.890 -437 -13,1 30 Lodi 1.696 1.590 1.474 -222 -13,1 31 Vicenza 6.207 5.719 5.397 -810 -13,0 32 Genova 1.326 1.243 1.158 -168 -12,7 33 Venezia 4.360 4.000 3.809 -551 -12,6 34 Perugia 6.311 6.041 5.528 -783 -12,4 35 Alessandria 5.608 5.164 4.920 -688 -12,3 36 Pavia 5.301 4.966 4.654 -647 -12,2 37 Padova 7.387 6.808 6.531 -856 -11,6 38 Cuneo 20.740 19.476 18.339 -2.401 -11,6 39 Rimini 1.833 1.674 1.630 -203 -11,1 40 Grosseto 5.384 5.004 4.792 -592 -11,0 41 Biella 1.162 1.096 1.037 -125 -10,8 42 Como 1.739 1.610 1.552 -187 -10,8 43 L’Aquila 2.744 2.606 2.454 -290 -10,6 44 Terni 1.408 1.346 1.264 -144 -10,2 45 Reggio Emilia 5.037 4.704 4.525 -512 -10,2 46 Varese 1.501 1.424 1.350 -151 -10,1 47 Matera 3.877 3.646 3.489 -388 -10,0 48 Verona 14.454 13.610 13.040 -1.414 -9,8 49 Brescia 10.086 9.501 9.106 -980 -9,7 50 Latina 7.432 7.050 6.723 -709 -9,5 51 Ferrara 5.744 5.406 5.198 -546 -9,5 52 Massa-Carrara 784 768 712 -72 -9,2 53 Verbano-Cusio-Ossola 596 575 544 -52 -8,7 54 Udine 4.736 4.525 4.326 -410 -8,7 55 Bergamo 5.089 4.825 4.670 -419 -8,2 56 Rovigo 4.933 4.641 4.532 -401 -8,1 57 Pistoia 3.068 2.899 2.836 -232 -7,6 58 Torino 11.734 11.272 10.853 -881 -7,5 59 Bolzano 19.659 18.743 18.203 -1.456 -7,4 60 Potenza 4.119 4.068 3.832 -287 -7,0 61 La Spezia 836 853 778 -58 -6,9 62 Rieti 1.877 1.934 1.747 -130 -6,9 63 Siena 3.986 3.900 3.713 -273 -6,8 64 Ragusa 4.668 4.478 4.353 -315 -6,7 65 Novara 2.000 1.953 1.867 -133 -6,7 66 Napoli 5.086 5.046 4.785 -301 -5,9 67 Milano 3.936 3.816 3.745 -191 -4,9 68 Livorno 1.668 1.615 1.594 -74 -4,4 69 Pordenone 2.721 2.723 2.614 -107 -3,9 70 Trapani 3.037 2.996 2.918 -119 -3,9 71 Trieste 209 204 201 -8 -3,8 72 Oristano 3.705 3.774 3.567 -138 -3,7 73 Belluno 998 1.005 966 -32 -3,2 74 Avellino 4.242 4.408 4.108 -134 -3,2 75 Treviso 9.647 9.584 9.364 -283 -2,9 76 Caserta 5.008 5.100 4.879 -129 -2,6 77 Trento 7.300 7.341 7.114 -186 -2,5 78 Lecco 880 877 860 -20 -2,3 79 Firenze 3.809 3.808 3.747 -62 -1,6 80 Roma 6.408 6.599 6.307 -101 -1,6 81 Caltanissetta 2.074 2.167 2.084 +10 +0,5 82 Cagliari 6.791 6.960 6.837 +46 +0,7 83 Viterbo 4.894 5.347 5.044 +150 +3,1 84 Palermo 2.704 2.839 2.794 +90 +3,3 85 Foggia 8.185 8.447 8.492 +307 +3,8 86 Enna 1.756 1.882 1.823 +67 +3,8 87 Salerno 6.190 6.824 6.432 +242 +3,9 88 Vibo Valentia 457 480 477 +20 +4,4 89 Sassari 6.328 6.657 6.635 +307 +4,9 90 Messina 1.708 1.777 1.810 +102 +6,0 91 Brindisi 1.912 1.990 2.038 +126 +6,6 92 Siracusa 2.254 2.430 2.427 +173 +7,7 93 Lecce 2.739 2.900 2.988 +249 +9,1 94 Reggio Calabria 2.207 2.288 2.419 +212 +9,6 95 Agrigento 2.734 2.981 3.012 +278 +10,2 96 Catanzaro 1.308 1.470 1.463 +155 +11,9 97 Bari 10.392 11.227 11.625 +1.233 +11,9 98 Cosenza 3.039 3.394 3.450 +411 +13,5 99 Nuoro 5.114 5.812 5.839 +725 +14,2 100 Taranto 2.661 2.900 3.061 +400 +15,0 101 Catania 3.402 3.909 3.969 +567 +16,7 102 Prato 287 330 347 +60 +20,9 103 Crotone 972 1.188 1.202 +230 +23,7 ITALIA 445.180 429.539 411.656 -33.524 -7,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps