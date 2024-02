“A Sua Immagine” su Rai 1 ricorda Gigi Proietti

“A Sua Immagine” in onda oggi pomeriggio su Rai 1 ricorda Gigi Proietti. Per il “Giro delle Sette Chiese” la Basilica di Santa Maria Maggiore

Sabato 10 febbraio alle 16.00 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.

In questa puntata Lorena Bianchetti incontra Carlotta Proietti, figlia dell’indimenticabile Gigi Proietti, che si apre in una conversazione intima e rivelatrice, offrendo uno sguardo esclusivo sul lato meno conosciuto del celebre artista: quello di padre, marito e mentore. Attraverso le sue parole, emerge il ritratto di un uomo che, nonostante la fama e gli impegni professionali, ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia.

Gigi Proietti, è stato un poliedrico artista: attore, regista, musicista e comico, ha attraversato con maestria e passione diversi ambiti dell’arte, lasciando un segno indelebile nella cultura italiana. Carlotta Proietti racconta di un padre che, pur essendo immerso nel suo mondo di impegno artistico, ha sempre trovato il tempo e il modo di essere presente, condividendo con la famiglia non solo momenti di quotidianità ma anche la passione per lo spettacolo.

Carlotta ha infatti seguito le orme del padre che non nascondeva la sua approvazione, felice di avere un’erede della sua arte. Vari filmati ripercorrono momenti anche poco conosciuti in cui papà si esibisce con la figlia Carlotta che ci racconta gli inizi della sua esplorazione nel mondo dello spettacolo, guidata dalla mano esperta di suo padre: era solo una bambina quando Gigi la portava con sé in televisione, eppure sentiva già la magia e la serietà dell’arte che trasudava da ogni suo gesto. Il suo sguardo paterno, mentre cantava o recitava, era un misto di orgoglio e insegnamento.

Paolo Balduzzi intervista poi Nicola Piovani, amico e collaboratore di lunga data di Gigi Proietti che aiuta a comprendere la continuità artistica tra padre e figlia, mentre i numerosi sketch televisivi mostrano un Proietti icona dello spettacolo, e punto di riferimento per molti giovani artisti che hanno trovato in lui un maestro e un mentore capace di trasmettere non solo le tecniche del mestiere ma anche una profonda umanità e un etico senso artistico.

A seguire nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza” e con il viaggio di Don Andrea Lonardo, Chiara e Ginevra alla scoperta del Giro delle Sette Chiese, una tradizione dalle origini antiche, consolidata da San Filippo Neri.

Al centro della puntata la Basilica di Santa Maria Maggiore, custode dell’icona della Madre di Dio “Salus Populi Romani”, una delle immagini più venerate della Capitale. Meta incessante di pellegrinaggi, la chiesa viene regolarmente visitata, prima e dopo ogni viaggio apostolico, da Papa Francesco. Infine, incontro con suor Serena, che racconta in che modo le suore adoratrici del SS. Sacramento siano legate alla Basilica e parla di una reliquia molto interessante: la sacra culla, che secondo la tradizione è parte della mangiatoia in cui venne adagiato Gesù appena nato.