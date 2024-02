Top 20 città d’arte d’Europa: nella classifica di Holidu anche 11 italiane

Top 20 città d’arte d’Europa: la classifica di Holidu. L’Italia domina con 11 località su 20, di cui tutte le prime 4: Urbino, Lecce e Mantova sul podio

L’Italia primeggia da sempre, si sa in fatto di arte e città d’arte: ovunque ci si trovi basta davvero spostarsi di pochissimo per trovare meraviglie assolute. E se uno volesse non solo godersi le meraviglie di casa nostra ma anche scovarne di nuove nel resto d’Europa? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 20 città d’arte in Europa. Per fare ciò, sono stati valutati i dati di Google Maps relativi a parole chiave legate alle 7 principali discipline artistiche. Scopri quali città europee sono le migliori destinazioni per una breve vacanza culturale! Che la tua passione sia l’architettura, le arti visive o la musica, qui troverai le città perfette per la tua prossima vacanza.



Posizione Città Regione o Paese estero 1 Urbino Marche 2 Lecce Puglia 3 Mantova Lombardia 4 Matera Basilicata 5 Parigi Francia 6-19 … 20 Dublino Irlanda



Fonte e classifica completa di posizioni e dati intermedi è disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#arte



Trionfo dell’Italia: le prime 4 tutte italiane, 11 italiane tra le prime 20

Può sembrare paradossale vedere 4 italiane davanti a Parigi. Ebbene ciò è dovuto alla metodologia con la quale è stata fatta la classifica, la quale considera il numero di istituzioni artistiche per ogni 10 mila abitanti sulla base dei dati di Google Maps. E in tal senso vince Urbino davanti a Lecce , Mantova e Matera (già capitale europea della cultura nel 2019). Quinta Parigi a chiudere la top 5. Al sesto posto la città basca di Bilbao davanti a Cosenza e Cagliari , fino ad arrivare a Liegi e Faro a chiudere la top 10.

Alle 6 italiane in top 10, si aggiungono Assisi all’11 posto (unico non capoluogo di provincia italiano a essere nella top 20), Pavia e Firenze rispettivamente 13ma e 14ma fino ad arrivare a Siena al 17mo posto e Venezia al 19mo.

Le migliori città d’arte per ogni disciplina artistica

Urbino, Marche, Italia – Arti visive (pittura e scultura)

Per le arti visive ancora una volta è Urbino a essere in testa, come dimostrano Palazzo Ducale, un capolavoro architettonico che ospita diverse opere d’arte, tra cui dipinti di artisti rinomatissimi. La Galleria Nazionale delle Marche è un tesoro di opere d’arte, con capolavori di artisti come Piero della Francesca e Raffaello. Lungo le strade del centro storico, è possibile ammirare sculture e opere d’arte pubbliche che arricchiscono l’atmosfera artistica della città. Una visita alla Casa Natale di Raffaello dove potrai immergerti nella vita e nell’opera del celebre pittore e recarti a eventi culturali locali e mostre temporanee ti offriranno moltissime occasioni per esplorare la vibrante scena artistica di Urbino.

Ecco il resto della top 5 in merito alle arti visive:

2- Matera (Basilicata, Italia)

3- Assisi (Umbria, Italia)

4- Lecce (Puglia, Italia)

5- Parigi (Francia)

Brighton, Regno Unito – Musica

Per una vacanza ricca di musica vibrante, una destinazione ideale è senza dubbio Brighton! Questa città costiera nel sud dell’Inghilterra è perfetta per gli amanti della musica. Con 18 accoglienti sale concerti, avrai sempre l’opportunità di assistere a un concerto interessante! Scopri artisti locali e goditi la musica dal vivo sorseggiando una deliziosa “pinta” inglese. Se desideri portare a casa un souvenir, troverai ciò che cerchi nei negozi di musica e dischi della città compresi moltissimi vinili unici.

Ecco il resto della top 5 in merito alla musica:

2- Leeuwarden (Paesi Bassi)

3- Zwolle (Paesi Bassi)

4- Liegi (Belgio)

5- Belfast (Regno Unito)

Mantova, Lombardia, Italia – Arti performative (teatro e cinema)

A Mantova, la scena delle arti performative offre un ricco panorama culturale. Il Teatro Bibiena, un gioiello architettonico del XVIII secolo, ospita spettacoli teatrali di altissima qualità. L’Open Festival è un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, con rappresentazioni di compagnie nazionali e internazionali che animano le piazze della città. La Casa del Mantegna, un capolavoro rinascimentale, offre un’esperienza teatrale unica in un ambiente storico. Per gli amanti del cinema, il Cinema del Carbone propone proiezioni di film d’autore e retrospettive che sapranno soddisfare i cinefili più esigenti. Infine, non si può non visitare anche la suggestiva Piazza delle Erbe, un luogo che occasionalmente si trasforma in un palcoscenico all’aperto, offrendo spettacoli teatrali e cinematografici sotto le stelle.

Ecco il resto della top 5 in merito alle arti performative:

2- Bordeaux (Francia)

3- Leeuwarden (Paesi Bassi)

4- Liegi (Belgio)

5- Rennes (Francia)

Urbino, Marche, Italia – Letteratura

Urbino, città nelle Marche intrisa di storia letteraria, offre un’esperienza unica per gli amanti della letteratura. La Biblioteca Oliviana conserva antichi manoscritti e libri rari, permettendo agli appassionati di immergersi nella ricchezza della cultura scritta. La Casa di Raffaello, luogo di nascita del celebre artista e umanista, offre uno sguardo nel contesto culturale rinascimentale che ha ispirato molte opere letterarie dell’epoca. Passeggiare per le vie del centro storico, avvolti nell’atmosfera che ha ispirato il poeta e scrittore Torquato Tasso, permette di vivere un’esperienza letteraria autentica. Da non dimenticare poi il festival “Urbino e la città del libro” che si svolge ogni anno a maggio in città.

Ecco il resto della top 5 in merito alla letteratura:

2- Pisa (Toscana, Italia)

3- Lecce (Puglia, Italia)

4- Cagliari (Sardegna, Italia)

5- Mantova (Lombardia, Italia)

Bilbao, Spagna – Architettura

Bilbao, città della Spagna rinomata per la sua architettura innovativa, offre una splendida esperienza agli appassionati del design. L’iconico Museo Guggenheim, progettato dall’architetto Frank Gehry, è un capolavoro contemporaneo con la sua struttura titanica e le forme organiche che riflettono la luce in modo unico. Il Ponte Zubizuri, progettato da Santiago Calatrava, è un’elegante struttura pedonale che attraversa la Ría de Bilbao, offrendo viste spettacolari sulla città. Il Mercato della Ribera, uno dei mercati coperti più grandi d’Europa, unisce tradizione e modernità in un unico spazio architettonico. Il Palazzo Euskalduna, con la sua architettura contemporanea, è un centro culturale multifunzionale che ospita concerti, mostre ed eventi. Infine, passeggiare per il Casco Viejo, il quartiere storico, permette di ammirare edifici antichi e scoprire l’evoluzione architettonica di Bilbao nel corso dei secoli.

Ecco il resto della top 5 in merito all’architettura:

2- Parigi (Francia)

3- Londra (Regno Unito)

4- Praga (Cechia)

5- Venezia (Veneto, Italia)

La classifica generale con la somma dei dati di tutte le discipline è invece disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#arte

Metodologia:

Sono state prese in considerazione tutte le città europee e per ogni disciplina artistica, a eccezione dell’architettura, sono stati estratti dati da Google Maps utilizzando diverse parole chiave relative alle varie discipline. Le parole chiave utilizzate per ciascuna disciplina artistica sono state le seguenti.

Arti visive : museo d’arte, scuola d’arte, negozio d’arte, galleria d’arte

Musica : sala concerti, scuola di musica, negozio di musica, negozio di dischi

Arti performative : teatro, scuola di recitazione, cinema

Letteratura : biblioteca, libreria, casa editrice

Dopo aver verificato i dati e rimosso tutti i duplicati, è stata calcolata il rapporto di istituzioni artistiche per 10.000 abitanti per ciascuna disciplina.

Per la disciplina dell’ architettura , è stato considerato il numero di hashtag su Instagram contenenti la parola chiave “architettura” insieme al termine “città”. Poiché il numero di hashtag era molto più grande rispetto al numero di istituzioni artistiche, è stato utilizzato il rapporto di hashtag per 100 abitanti per evitare un impatto sproporzionato di questa disciplina rispetto alle altre. La classifica totale è stata calcolata sommando le classifiche individuali delle varie discipline artistiche.