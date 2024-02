Sanremo 2024: che cosa significano le matite sul palco dell’Ariston

La consegna delle matite a Sanremo 2024 è stata promossa dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia per ricordare l’importanza del voto in vista delle Europee

Le prime tre serate del Festival di Sanremo hanno abituato il pubblico a ripetute galanterie, dai saluti alle mamme dei cantanti ai fiori consegnati ai direttori di orchestra. Non è semplice gentilezza: si tratta di gesti che fanno accumulare punti al FantaSanremo, la competizione a squadre sul modello del Fantacalcio. Ieri sera sul palco dell’Ariston hanno spopolato le matite.

Dargen D’Amico ne aveva un taschino pieno, Emma ne ha consegnata una ad Amadeus, Gazzelle sarebbe tornato in hotel in scooter per prenderne una. Non si è trattato solo di un escamotage per avere più punti, ma, stavolta, anche di un gesto con un importante significato simbolico.

La consegna delle matite, infatti, è stata promossa dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per ricordare l’importanza del voto in vista delle europee che in Italia si terranno l’8 e 9 giugno.

Il bonus speciale dedicato alla democrazia valeva 20 punti.