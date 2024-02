“Roma Banco 24” ancora in scena al Teatro de’ Servi

“Roma Banco 24” spettacolo di Gabriella Silvestri, diretto da Federico Vigorito, in scena fino al 18 febbraio al Teatro de’ Servi a Roma

Approda al Teatro de’ Servi, fino al 18 febbraio, ROMA BANCO 24, spettacolo di Gabriella Silvestri, diretto da Federico Vigorito.

È quasi notte. In una periferia romana, tra storie di ordinaria criminalità, scontri generazionali, segreti, odio e amore, si consuma la storia di Loredana, ex prostituta, che con fatica gestisce un banco alimentare in un mercato rionale e di sua figlia Karida, di 17 anni, (figlia di una Egiziano) studentessa, con un futuro da pasticcera. “Roma Banco24” è una favola moderna.

Una favola tutta romana che racconta l’amore, la violenza, e la voglia di rivincita. In attesa di un brindisi notturno per festeggiare il compleanno di Karida, che compie 17 anni, complice anche qualche bicchiere di spumante, Loredana decide di confessare un segreto che ormai non riesce più a tacere: ha contratto un pesante debito con un usuraio dell’est e la loro vita è in pericolo. La confessione mina l’equilibrio precario che regola la loro già difficile convivenza, poichè il criminale senza scrupoli, mette gli occhi su Karida. Di fronte a questo Loredana perde la lucidità e in preda alla disperazione totale, non sapendo come risolvere il problema, decide di rispolverare i suoi vecchi abiti e rimettersi “sul mercato”. L’immagine che dà di sé è tra il ridicolo e il patetico e Karida la guarda attonita e disgustata. Ne scaturisce uno scontro che trascende le generazioni, confonde le età, i ruoli, rievoca goffamente il passato ma soprattutto le trascina ineluttabilmente verso la resa ad un destino che sembra già scritto. Karida allora capisce che spetta a lei intervenire sul quel destino andando incontro a un sacrificio estremo…

“Roma Banco 24” è la cronaca di una reazione coraggiosa, è la scrittura di un dramma antieroico, è il racconto di una borgata dove avvengono le cose che non si possono dire. In una notte le loro vite cambieranno per sempre.