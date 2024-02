Radioterapia sempre più precisa e sempre meno aggressiva

Se in origine la radioterapia aveva sempre una tossicità elevata, oggi è bene sapere che essa rappresenta un trattamento efficace, sicuro, che può essere somministrato in maniera non invasiva in qualunque parte del corpo. Per questo talvolta può rappre­sentare una buona alternativa all’in­tervento chirurgico, soprattutto nei pazienti più fragili e anziani che in sala operatoria rischierebbero di più.

Eppure questo tipo di trattamento continua a pagare la cattiva fama del­le radiazioni ionizzanti di cui fa uso. Tutti ne conoscono i possibili effetti dannosi: di radiazioni si sente par­lare in relazione sia agli effetti delle bombe atomiche esplose a Hiroshi­ma e Nagasaki, il cui sviluppo è stato recentemente riportato alla ribalta dal film Oppenheimer di Christopher Nolan, sia al timore suscitato dagli incidenti alle centrali di Chernobyl e Fukushima.

L’uso delle radiazioni in radioterapia, invece, non può in alcun caso causare conseguenze simili, perché si tratta di un’applicazione del tutto diversa per dosi e modalità, che ha rappresentato, insieme alla chirurgia, la prima arma nella cura del cancro.