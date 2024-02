Radiofarmaceutica: Bristol Myers Squibb acquisisce RayzeBio

Bristol Myers Squibb è pronta allo sviluppo dei primi candidati radiofarmaceutici dopo aver accettato di sborsare 4,1 miliardi di dollari per l’acquisizione di RayzeBio

Bristol Myers Squibb è pronta allo sviluppo dei primi candidati radiofarmaceutici dopo aver accettato di sborsare 4,1 miliardi di dollari per l’acquisizione di RayzeBio, la terza operazione multimiliardaria della biofarma in questo trimestre e la seconda incentrata sull’oncologia.

“La piattaforma di RayzeBio ha il potenziale per diventare un importante motore IND, generando diversi candidati terapeutici in futuro”, ha dichiarato Samit Hirawat, chief medical officer, drug development di Bristol Myers Squibb.

Il produttore di farmaci non è la prima grande azienda farmaceutica a puntare sui radiofarmaci quest’anno.In ottobre, Eli Lilly ha proposto di acquistare Point Biopharma e il suo programma principale di terapia con radioligandi mirati al PSMA, PNT2002, per 1,4 miliardi di dollari. Dopo diverse proroghe e una tiepida lettura dei dati, la transazione si è conclusa il 27 dicembre.

Ingresso nel mercato radiofarmaceutico

L’acquisizione arricchisce il portafoglio oncologico di Bristol Myers Squibb con una nuova modalità: le terapie radiofarmaceutiche (RPT), che consentono la somministrazione mirata di radiazioni direttamente alle cellule tumorali. Esistono solo due RPT sul mercato, entrambi di Novartis, il che lascia spazio a numerose opportunità e gli investitori ne stanno prendendo atto. Dall’inizio del 2021, più di 20 startup sostenute da VC hanno raccolto nuovi fondi per far progredire le piattaforme e i programmi di RPT.

Bristol Myers Squibb ha ottenuto un programma di RPT in clinica sia per i tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET) che per il carcinoma polmonare a piccole cellule in fase estensiva (ES-SCLC), molteplici attività precliniche e un impianto di produzione GMP in Indiana che dovrebbe iniziare la produzione di farmaci nella prima metà del 2024.

Il candidato principale di RayzeBio, RYZ101, è un RPT a base di attinio che ha come bersaglio SSTR2 ed è in fase di sperimentazione di Fase III su pazienti con GEP-NET SSTR-positivi, nonché in uno studio di Fase Ib su pazienti con ES-SCLC in combinazione con la terapia standard. Secondo l’azienda, l’elevata potenza e il breve raggio d’azione dell’emettitore alfa degli RPT a base di attinio potrebbero portare a una maggiore efficacia e a una somministrazione più mirata rispetto a quelli attualmente in commercio.

BMS punta sulle acquisizioni per contrastare le scadenze brevettuali

Le operazioni di compravendita di Bristol Myers Squibb riflettono la crescente pressione a cui è sottoposta l’azienda, che si trova ad affrontare l’incombente rischio di perdita della copertura brevettuale nella seconda metà di questo decennio per alcuni dei suoi farmaci più venduti, tra cui il blockbuster antitumorale Opdivo (nivolumab).In questo trimestre l’azienda ha speso 24 miliardi di dollari per tre importanti acquisizioni.

Pochi giorni prima, Bristol Myers Squibb ha accettato di pagare 14 miliardi di dollari per acquisire la biotecnologia del sistema nervoso centrale Karuna Therapeutics e, in ottobre, ha raggiunto un accordo per pagare fino a 5,8 miliardi di dollari per la società di piattaforme oncologiche Mirati Therapeutics.

L’acquisto di RayzeBio per 62,50 dollari per azione in contanti, che rappresenta un premio del 250% rispetto al prezzo dell’IPO di settembre di 18 dollari per azione, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024. RayzeBio è una delle 10 biotecnologie che nel 2023 si sono quotate in borsa per più di 100 milioni di dollari e ha registrato la migliore performance post-IPO del gruppo.