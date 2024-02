L’agenzia creativa Youthquake continua il percorso di crescita

Youthquake, innovativa agenzia creativa con base a Milano, ottiene risultati eccezionali, confermando il proprio ruolo di leader nel settore del marketing data-driven

YOUTHQUAKE, l’innovativa agenzia creativa con base a Milano, ha chiuso il 2023 con risultati eccezionali, confermando il proprio ruolo di leader nel settore del marketing data-driven.

La combinazione unica di analisi dati e creatività ha portato l’agenzia ad un fatturato di 2.5 milioni di euro, segnando un incremento del 20% rispetto al 2022.

Il 2023 è stato un anno ricco di sfide e di grandi successi per YOUTHQUAKE, protagonista di una serie di campagne marketing di successo. Grazie all’utilizzo di tecniche innovative come DOOH (Digital Out Of Home), campagne di audio Adv, TV streaming Adv e campagna Whatsapp, l’agenzia ha rafforzato la propria presenza nel settore Fintech, Retail, Healthcare e Pharma, tra gli altri.

Uno degli elementi fondamentali del successo di YOUTHQUAKE è il continuo investimento nella Ricerca & Sviluppo; in particolare il 2023 è stato l’anno dell’Intelligenza Artificiale. La creazione di un hub interno dedicato all’AI ha permesso non solo di educare il team sull’uso di queste tecnologie avanzate, ma anche di sviluppare soluzioni software rivoluzionarie che hanno portato una ventata di novità nei progetti per i clienti.

Il CEO di YOUTHQUAKE, Matteo Milione, sottolinea l’importanza di questa evoluzione:

“Dall’applicazione dell’intelligenza artificiale generativa, che ridefinirà lo sviluppo creativo su larga scala, ad un panorama della pubblicità della TV Streaming in evoluzione – vedi l’ultimo lancio di Amazon Ads su Prime Video – fino alla profilazione web sempre più cookieless, il 2024 è destinato ad essere un anno di cambiamento decisivo per le agenzie di marketing. Noi di Youthquake da anni investiamo nello studio di nuove tecnologie e nuovi canali per dettare i cambiamenti e non semplicemente adattarci. Questo richiede un continuo cambio di paradigma culturale, poiché non possiamo pensare ad una nuova tecnologia con una mentalità vecchia.”

Guardando al 2024, YOUTHQUAKE ha già pianificato a partire da gennaio nuove assunzioni per sostenere la sua crescita continua. Sono già 5 le posizioni aperte alla ricerca di profili con l’obiettivo di ampliare il dipartimento Data, Marketing e Creativo.

Questi piani dimostrano la determinazione di YOUTHQUAKE di rimanere all’avanguardia nell’industria creativa, continuando a sfidare i confini tra dati e creatività.

Il successo di YOUTHQUAKE nel 2023 è solo un antipasto di ciò che l’azienda ha in serbo per il futuro. Con una visione chiara e un impegno costante nell’innovazione, YOUTHQUAKE è pronta a ridefinire il panorama del marketing digitale.