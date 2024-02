HD KSOE effettua ordini per la costruzione di 25 navi

HD KSOE ha avviato il nuovo anno con una serie di ordini per la costruzione di 25 navi dal valore di oltre 2,15 miliardi di dollari

Il colosso navale sudcoreano HD Korea Shipbuilding & Marine Engineering (KSOE) ha avviato il nuovo anno con una serie di ordini per la costruzione di 25 navi dal valore di oltre 2,15 miliardi di dollari (2,8218 trilioni di won).

Nello specifico, KSOE ha firmato contratti con armatori provenienti da Europa, Oceania, Asia e Medio Oriente per la costruzione di 2 very large ammonia carriers, 15 medium-sized PC ships, 6 very large LPG carriers e 2 LNG carriers.

L’azienda ha iniziato l’anno con un ordine per due 88.000 cbm LPG carriers da un armatore europeo non identificato, del valore di 303 miliardi di won (230 milioni di dollari). Le navi saranno consegnate entro la fine di giugno 2027.

La scorsa settimana, KSOE ha inoltre ottenuto un ordine per due 88.000 cbm ultra-large ammonia carriers da una compagnia di navigazione basata in Oceania. Queste navi, dotate di motori a doppia alimentazione con combustibile liquido per gas (LPG), rappresentano le navi più grandi in grado di attraversare il Canale di Panama. L’accordo, del valore di 317,3 miliardi di won (240 milioni di dollari), vedrà HD Hyundai Heavy Industries in Ulsan costruire e consegnare le navi al proprietario entro la prima metà del 2027.

All’inizio di questa settimana, KSOE ha raggiunto un accordo con compagnie di navigazione asiatiche per 15 medium-sized product carriers, per un totale di 942,5 miliardi di won (718 milioni di dollari). Queste navi, lunghe 183 metri, larghe 32,2 metri e alte 19,1 metri, saranno costruite presso Hyundai Mipo Dockyard in Ulsan, con consegne previste per la seconda metà del 2026.

Continuando la sua serie di successi, il 9 gennaio la società ha ottenuto ordini da una compagnia di navigazione del Medio Oriente per quattro 88.000 cbm LPG/ammonia carriers e due 174.000 cbm LNG carriers, tutti dotati di motori a doppia alimentazione.

L’ordine è stato confermato da Nakilat, che lo ha attribuito alla sua strategia di espansione. Nakilat ha dichiarato che le nuove navi LNG e LPG integreranno le ultime tecnologie, dimostrando propulsioni avanzate ecologicamente sostenibili ed efficienti attraverso dispositivi di risparmio del carburante.

Con un valore di 1,2588 trilioni di won (959 milioni di dollari), queste sei navi saranno costruite da Hyundai Samho Heavy Industries a Yeongam, Jeollanam-do, e consegnate al proprietario entro la seconda metà del 2027.

Una volta consegnate, la flotta LNG di Nakilat si espanderà a 71 navi e la flotta LPG crescerà a otto navi, con l’aggiunta di quattro nuove navi.

“Dall’inizio dell’anno, sono continuate le richieste di ordini navali di vari tipi di navi”, ha dichiarato un funzionario di HD Korea Shipbuilding & Marine Engineering, sottolineando gli sforzi dell’azienda per mantenere un portafoglio ordini stabile, concentrandosi strategicamente sulle navi ad alto valore aggiunto per rafforzare la redditività.

Nel 2023, KSOE ha firmato contratti per 22,6 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo di ordine annuale di 15,7 miliardi di dollari. Il colosso navale è stato l’unico cantiere sudcoreano dei “Big Three” a raggiungere e superare gli obiettivi annuali lo scorso anno, lasciandosi alle spalle Hanwha Ocean e Samsung Heavy Industries.