Cube Labs lancia una Call per nuovi progetti Life Science

Cube Labs, il venture builder italiano nel settore Biotech quotato su EGM Pro, ha lanciato una “Call for Impactful Ventures in Healthcare”

Cube Labs, il venture builder italiano nel settore delle Tecnologie Healthcare quotato sul segmento EGM Pro, ha lanciato oggi una “Call for Impactful Ventures in Healthcare” per individuare nuovi promettenti progetti di ricerca e tecnologie in ambito Life Science da sviluppare attraverso la propria attività di venture building.

La Call è diretta a prodotti e progetti tecnologici in early stage così come a startup di matrice accademica in fase pre-seed o seed-stage nel campo delle biotecnologie, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici, della diagnostica e delle tecnologie sanitarie.

In qualità di venture builder, Cube Labs fornirà ai progetti selezionati supporto dal punto di vista imprenditoriale, operativo e finanziario, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità commerciali e accompagnarli sul mercato. In particolare, la società garantirà finanziamenti pre-seed fino a 500 mila euro, la possibilità di usufruire delle strutture e laboratori del network scientifico e l’accesso ad eventuali capitali pubblici e privati.

Le candidature potranno essere sottoposte a partire da oggi fino 31 marzo 2024 al seguente link: https://cube-labs.com/callforproposals/

“Cube Labs nasce con l’obiettivo di colmare il divario tra il mondo della ricerca scientifica e accademica e il mercato, mettendo le risorse e le competenze del proprio team di esperti al servizio di idee e progetti innovativi nel campo del Life Science – commenta Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, aggiungendo – Con questa iniziativa, ci rivolgiamo a ricercatori, startup e imprenditori interessati a contribuire al progresso scientifico e a sviluppare nuove soluzioni che abbiano il potenziale di soddisfare gli unmet needs sanitari”.

—

Cube Labs è il venture builder italiano nel settore delle Tecnologie Healthcare e del Life Science – quotato su EGM Pro con una capitalizzazione di oltre € 34 milioni – nato per portare la ricerca accademica sul mercato. Cube Labs crea e sviluppa startup a partire da progetti accademici di R&S con un elevato potenziale di crescita, selezionati grazie a un network internazionale e alla partnership esclusiva con l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB), il principale consorzio interuniversitario italiano nel campo Life Science a cui aderiscono 24 atenei pubblici e più di 650 ricercatori. Dal 2018 Cube Labs ha costituito 14 startup biotech e medtech, per un valore del portafoglio partecipazioni di oltre € 52 milioni, e sviluppato 34 brevetti e 10 licenze esclusive.