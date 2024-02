Terza serata Sanremo 2024: la scaletta dei 15 cantanti

Terza serata Festival di Sanremo 2024: la scaletta dei 15 cantanti. La co-conduzione è affidata a Teresa Mannino. Attesa per Russell Crowe e Gianni Morandi

Terza serata in arrivo per il Festival di Sanremo: anche stasera i cantanti in gara saranno quindici e, come nella seconda serata, saranno presentati dagli altri colleghi cantanti in gara. La co-conduttrice per affiancare Amadeus sarà Teresa Mannino.

GLI OSPITI DELLA TERZA SERATA

Sul palco dell’Ariston, dopo John Travolta arriva Russel Crowe. Il ‘gladiatore’ è anche musicista e sarà in tour anche in Italia con i ‘Russell Crowe & The Gentlemen Barbers’.

Paolo Jannacci, musicista, cantautore e figlio del compianto Enzo, e lo scrittore Stefano Massini porteranno al Festival ‘L’uomo nel lampo’, un brano inedito di denuncia sociale che parla di morti sul lavoro.

Spazio anche alle fiction: sul palco dell’Ariston ci sarà un momento per Edoardo Leo, che presenta ‘Il clandestino’ (Rai 1, 8 aprile), e per Sabrina Ferilli, protagonista della nuova serie ‘Gloria’.

La terza serata vedrà anche il grande ritorno all’Ariston di Gianni Morandi.

I CANTANTI DELLA TERZA SERATA

Si esibiranno quindici cantanti. Eccoli, in ordine alfabetico: