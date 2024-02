Smettere di fumare è importante anche dopo la diagnosi di tumore

I ricercatori non si sono limitati a confrontare la sopravvivenza viene spesso indicato come tasso di sopravvivenza a cinque anni, ovvero la percentuale di persone che sono in vita cinque anni dopo la diagnosi o l’inizio del trattamento.”>sopravvivenza dei fumatori e dei non fumatori, come già fatto in tanti altri studi, ma si sono concentrati sugli ex fumatori. Dei 5.594 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule presi in esame, curati presso il Massachusetts General Hospital tra il 1992 e i 2022, 795 non avevano mai fumato, 1.491 fumavano al momento della diagnosi di tumore polmonare e ben 3.308 erano ex fumatori. A ogni paziente alla prima visita era stato chiesto di rispondere alle domande contenute in un questionario, grazie al quale i ricercatori sapevano quanto tempo era passato da quando il malato aveva abbandonato la sigaretta. Hanno potuto così valutare quanto questo fattore avesse influito sulla prognosi.

Durante il periodo di studio, circa 30 anni, sono deceduti 3.842 pazienti: il 79,3 per cento dei fumatori, il 66,8 per cento degli ex fumatori e il 59,6 per cento dei non fumatori. La probabilità di sopravvivere era più alta per i non fumatori. Tuttavia, avere smesso di fumare prima della diagnosi aumentava questa probabilità. L’analisi statistica ha dimostrato che esiste anche una relazione tra il numero di anni trascorsi tra l’ultima sigaretta, la diagnosi e la prognosi: più lungo era questo periodo, più lunga era la sopravvivenza, che si riduceva invece all’aumentare dei cosiddetti pack-year. Il pack year (letteralmente “anno-pacchetto”) è un’unità di misura usata negli studi sugli effetti del fumo e corrisponde al consumo di un pacchetto di sigarette (20 sigarette) al giorno per un anno.

“Nel nostro studio l’intensità del fumo e le abitudini dei pazienti, inclusi il numero di sigarette quotidiane, i pack-year e il momento in cui avevano smesso di fumare, erano ben documentati” sottolineano gli autori, rimarcando come l’esperienza con il fumo fosse molto varia tra i partecipanti, alcuni dei quali avevano fumato l’ultima sigaretta pochi anni prima della diagnosi, altri decenni prima. “Ciò ci ha permesso di esplorare i benefici della disassuefazione dal fumo in modo più preciso e ci dà fiducia riguardo ai risultati.” Risultati secondo cui i benefici dell’abbandono del fumo persistono anche dopo la diagnosi di tumore.