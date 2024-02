Sandra Checcarelli in libreria con “Girotondo di emozioni e musica”

Nelle librerie e online in tutti gli store l’ultimo libro di Sandra Checcarelli “Girotondo di emozioni e musica” edizioni Terre Sommerse

Sandra Checcarelli classe 1964 vive e lavora a Roma. Sposata nel 2019 con Vasco Vannucci, Maestro di musica. Da sempre ha seguito per puro piacere l’arte in ogni sua forma. Da qualche anno si è dedicata alla scrittura in generale e soprattutto alla creazione poetica o meglio dire alla produzione di “frammenti emozionali” sulla carta.

Leggendo le sue “poesie” (o come le definisce Lei “emozioni sulla carta”) si percepisce la freschezza e la spontaneità nel raccontare i suoi versi, che non sono artificio si ma incentrati sulla vita di tutti i giorni, sui sentimenti e le varie problematiche quotidiane e che fanno parte del suo modo di essere un persona semplice e solare.

Le sue poesie sono apprezzate e divulgate sui siti specialistici come ad esempio: “Ali di carta”, “Poesie & racconti”, “Oggi scrivo”, nonché alcuni componimenti sono stati selezionati in concorsi nazionali di poesia ricevendo relativi attestati di partecipazione. Inoltre alcune sue poesie sono state pubblicate in riviste specializzate On line o cartacee.

Tra alcuni esempi: Donna sopra le righe tema: Tumore al seno (Presidente onorario Andrea Camilleri), Anno 2018 e 2019 Edizioni Argonautiche, Alessandro Quasimodo legge i poeti contemporanei: Sandra Checcarelli 2020 poesia: “Vorrei”, sul canale youtube per Edizioni Aletti Editore; Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei – Estate 2021, poesie: “Nell’aria, 2011”, “Felicità, 2018”, “Malinconia vai via, 2019”, “Un doloroso ricordo di te, 2018”, “Solitudine spezzata, 2014”, Anno 2021 Edizioni Aletti Editore; Alessandro Quasimodo legge i poeti contemporanei Sandra Checcarelli 2021 poesie: “Solitudine spezzata, 2014”, “Un doloroso ricordo di te, 2018”, “Felicità, 2019”, “Nell’aria, 2011”, “Ti amo, 2019”, “Quel misterioso oggetto chiamato donna, 2017”,”Sogno o realtà, 2015”, “Ave Maria, Madre di tutti noi, 2017” sul canale youtube e su cd, Edizioni Aletti Editore.