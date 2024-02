Online “Misteria”, il nuovo album di Loge

Disponibile online in digitale “Misteria” il nuovo album di Loge per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe

Anticipato da 5 singoli, “Misteria” è composto da 17 tracce e ha ospiti come Vacca, Inoki, William Richback, Lethal V, Chiky Realeza, Sin De, Lanz Khan, Sarso, Jangy Leeon, Lethal V, Bruno Bug, Drimer, Giovane Feddini, Dj Ms, Gringo e i Mad Old Man. Le produzioni musicali sono di CRVEL, Billy G, Dj MS, Jack The Smoker, Goss Vinyard, Sin De e Mad Old Man.

Il titolo dell’album nasce dall’unione di due parole, “Miseria” e “Isteria”, e le tematiche sono ispirate dal periodo storico attuale, non a caso le atmosfere sono per lo più oscure. “Siamo costantemente bombardati da notizie false – racconta Loge – consigli su come vivere e modelli di vita inarrivabili. Tutto ormai sembra finto e privo di un’anima: avere e apparire, non conta nient’altro e i risultati grotteschi di questo pensiero sono sotto gli occhi di tutti. La vera miseria dove sta? Nel lusso di poterci esprimere liberamente come vogliamo senza nascondere le nostre insicurezze e i nostri difetti? Oppure in quella isterica e sfarzosa omologazione che tanto va di moda?“.

L’album viaggia tra riflessioni e violenza, sia dal punto di vista dei testi che delle produzioni musicali. Si passa da sonorità nu metal a brani 100% rap, fino ad arrivare a tracce contenenti melodie leggere e ipnotiche. “Misteria” rappresenta una vera e propria evoluzione per lo stile di Loge che, senza seguire alcun tipo di regola, mischia le proprie influenze in un unico album che, anche per questo, risulta piuttosto inconsueto e fuori dagli schemi rispetto alle tendenze attuali.

Tra i vari brani, a spiccare, oltre alle posse track “Hateful Eight”, con un titolo che cita l’omonimo film di Quentin Tarantino per riassumere il fatto che 8 rapper si alternano sulla stessa traccia, senza dubbio c’è “Salita”, brano in cui figurano due pietre miliari del rap italiano, Vacca e Inoki, che danno vita a un vero inno di strada. “Dischi come ‘Faccio quello che voglio’ di Vacca e ‘Nobiltà di strada’ di Inoki – continua Loge – hanno segnato e ispirato fortemente il mio modo di fare musica. Sono cresciuto ascoltando quegli album e pensare di avere unito queste due leggende (con un passato segnato da dissing, pace e collaborazioni memorabili) in un brano contenuto nel mio nuovo album mi sembra un sogno, il rap è magia, e questa storia lo dimostra”.

Loge, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana. Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita. Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite. Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli. Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”. All’inizio dell’estate del 2022 pubblica l’EP “Eretico Pensiero” in cui figura Vacca come ospite.

TRACKLIST “MISTERIA”:

01 – Club Inferno

(prod. Mothz)

02 – Salita (feat. Vacca & Inoki)

(prod. Goss Vinyard & CRVEL)

03 – Alba

(prod. CRVEL)

04 – Colpevole

(prod. CRVEL)

05 – Nosferatu

(prod. CRVEL)

06 – Perdersi (feat. William Richback & Lethal V)

(prod. Goss Vinyard)

07 – Musica Leggera

(prod. Jack The Smoker)

08 – Nuvole (feat. Dj MS)

(prod. CRVEL)

09 – Pioggia (feat. Chiky Realeza)

(prod. Billy G)

10 – Misteria

(prod. CRVEL)

11 – Messaggio

(prod. CRVEL)

12 – Sistema

(prod. Billy G)

13 – Aldilà

(Prod. Dj MS)

14 – Amaro Remix (feat. Sin De)

(Prod. Sin De)

15 – Hateful Eight (feat. Lanz Khan, Sarso, Jangy Leeon, Lethal V, Bruno Bug, Drimer, Giovane Feddini)

(Prod. Dj MS)

16 – Empty Inside (feat. Gringo)

(Prod. CRVEL)

17 – Bela Lugosi (feat. Mad Old Man)

(Prod. Mad Old Man)