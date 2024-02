Lo spettacolo “Fata Morgana” arriva all’Argot Studio

A grande richiesta a Roma, sul palcoscenico dell’ Argot Studio, dall’ 8 all’11 febbraio, FATA MORGANA: UN’ALLUCINAZIONE DALLA FOLLE, SENSAZIONALE VITA DI NICO

Approda a grande richiesta a Roma, sul palcoscenico dell’ Argot Studio, dall’ 8 all’11 febbraio, FATA MORGANA: UN’ALLUCINAZIONE DALLA FOLLE, SENSAZIONALE VITA DI NICO spettacolo scritto e interpretato da Margherita Remotti, con la regia di Jon Kellam.

Un one woman show in cui si esplora la stravagante anima di un’artista unica e sottovalutata: Christa Päffgen, alias NICO, meglio conosciuta come la Superstar di Andy Warhol, la sua musa ispiratrice e cantante rock per i Velvet Underground. Nico è stata associata con l’élite dell’avanguardia culturale degli anni 60 e 70, del rock and roll, della moda e del mondo dell’arte ed è considerata dal panorama musicale internazionale la sacerdotessa del gothic rock. Verranno messe in scena, in uno scenario allucinato e allucinatorio, le sue relazioni instabili con le figure maschili nella sua vita: il padre, il figlio Arí – avuto con Alain Delon – nonché con i suoi numerosi amanti, primo fra tutti Jim Morrison. La sua iniziazione alla moda attraverso il fotografo Herbert Tobias, la sua lotta contro la dipendenza e tutto ciò che, in un flusso di coscienza ininterrotto e rappresentato come un susseguirsi di diapositive che riaffilano alla sua memoria negli ultimi istanti della sua vita, definisce il suo precario viaggio di donna e di artista. Eppure è ancora una volta la sua sensuale eccentricità ad emergere, il suo talento, la sua poesia non convenzionale e il suo stile di performance imprevedibile. Tutto ciò che l’ha resa un’icona. NICO = ICON. La complessità delle esperienze e delle visioni di questa artista eccentrica, fragile eppure estremamente talentuosa, sempre sull’orlo del successo e dell’autodistruzione, ci porta per mano a lanciarci nella tana del bianconiglio nel mondo di una Nico rappresenta nella sua essenza.

“Presentiamo al pubblico uno sguardo intimo sui ricordi allucinatori, la follia e gli ultimi momenti della sua vita, fino ad immaginare l’incontro finale che avremo tutti con la nostra stessa essenza”_ annota il regista Jon Kellam.

DALL’8 ALL’11 FEBBRAIO

ore 20.30, domenica ore 17:30

ORARIO BOTTEGHINO

Dal giovedì al sabato ore 18:00-20:00

Domenica ore 15:00-17:00

Prenotazioni telefoniche: 06.5898111

Dal martedì al venerdì ore 10:30 – 18:00

Sabato ore 18:00 – 20:00 | Domenica ore 15:00-17:00

Prenotazioni online: info@teatroargotstudio.com

COSTO BIGLIETTI

10 euro intero

8 euro ridotto

Tessera associativa stagionale (obbligatoria) al costo di 5€

Per partecipare agli eventi artistici e alle attività culturali organizzate da Argot Studio è necessario effettuare il tesseramento inserendo i dati personali richiesti.

