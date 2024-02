Con la startup Piuma Care lo spazzolino da denti diventa oggetto di design

Con Piuma Care lo spazzolino da denti diventa un oggetto di design capace di generare effetti benefici, grazie all’utilizzo di materiali e sostanze innovativi

Nata nel 2019 dall’intuizione di trasformare lo spazzolino da denti in un oggetto di design capace di generare effetti benefici, grazie all’utilizzo di materiali e sostanze innovativi, “Piuma Care”, start-up con sede nel polo logistico e produttivo di Noventa di Piave, nel Veneziano, in tre anni è arrivata ad essere presente con la propria linea di prodotti per l’ “oral beauty care” quotidiana (anche dentifrici, collutori e kit sbiancanti), in trenta Paesi tra Europa e Medio Oriente (Olanda, Spagna, Lituania, ma anche Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, ecc.), grazie all’innovativo sistema di setole attive, in grado di rilasciare sostanze nutritive come la vitamina C e l’echinacea, raggiungendo una produzione annua di oltre 700.000 spazzolini ed un fatturato pari ad un milione di euro, con un margine di crescita del 100% anno dopo anno.

L’azienda è proprietaria di quattro brevetti e ha ottenuto importanti certificazioni internazionali, nonché riconoscimenti per il design: in particolare, lo spazzolino Piuma Brush, già riconosciuto come miglior prodotto del mercato dalla giuria internazionale del Red Dot Award nel 2019 ed esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano di ADI Design Index, ha ottenuto nel 2020 la menzione d’onore per il Compasso d’Oro, premio mondiale di design.

«Dopo aver raggiunto nel 2023 l’obiettivo di fatturato, che ci eravamo prefissi – commenta Michele Longato, CEO e fondatore di “Piuma Care” –, contiamo ora di rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano, attualmente legata alle vendite on-line e raggiungere, nel prossimo triennio, l’1% del mercato dell’oral care global».