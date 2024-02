Caprices Festival 2024: i primi headliner dell’edizione 2024

Caprices Festival torna da venerdì 29 a domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024, come sempre in alta quota a Crans-Montana, nel Canton Vallese

Dopo la ventesima edizione da record dello scorso anno, Caprices Festival è pronto ad affrontare al meglio le prossime dieci edizioni. La prossima è in programma per due fine settimana consecutivi, da venerdì 29 a domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024, come sempre in alta quota a Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera Francese) e come sempre con tante novità, nuovi palchi, produzioni all’avanguardia, scenari mozzafiato, possibilità di praticare sport invernali e conoscere la cucina del territorio. Il tutto accompagnato da una line up con il meglio dell’elettronica mondiale.

I primi nomi annunciati per il doppio week-end di Caprices Festival ed i suoi cinque palchi? ARTBAT, Ben Klock, Carlita, Cobblestone Jazz Live, Damian Lazarus, Honey Dijon, Jan Blomqvist (live), Kink (live), Luciano, Seth Troxler, Sven Väth, 999999999 (live), WhoMadeWho (live), Âme, ANOTR, CamelPhat, Colyn, Chris Stussy, DJ Tennis, Folamour A/V, Marco Carola e GOLFOS (Dennis Cruz b2b Pawsa) e tanti altri, così come Cocoon avrà uno spazio tutto speciale per celebrare il suo 25esimo anniversario.

