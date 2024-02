Varato Koyo Maru, rimorchiatore antincendio eco-compatibile

Il cantiere navale giapponese Mitsubishi Shipbuilding, ha tenuto una cerimonia di varo e battesimo per Koyo Maru, un rimorchiatore antincendio di salvataggio

Il cantiere navale giapponese Mitsubishi Shipbuilding, società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), ha tenuto una cerimonia di varo e battesimo per un rimorchiatore antincendio di salvataggio costruito per Nippon Salvage.

La cerimonia si è svolta presso lo stabilimento di Enoura di MHI’s Shimonoseki Shipyard & Machinery Works nella prefettura di Yamaguchi.

L’imbarcazione, denominata Koyo Maru, è prevista per la consegna a Nippon Salvage a giugno 2024 a seguito del completamento dei lavori di allestimento e delle prove in mare.

L’imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto (LOA) di 80,6 metri e una larghezza di 15,5 metri, con stazza lorda di circa 3.000. Sostituirà la Koyo Maru attuale, originariamente costruita presso lo stabilimento di Shimonoseki Shipyard & Machinery Works di MHI e operativa dal 1998.

Come spiegato, la nuova imbarcazione ha una delle più elevate capacità di trazione (bollard pull) in Giappone per rispondere a grandi incidenti marittimi, mentre il posizionamento ottimale di attrezzature antincendio come i cannoni ad acqua e l’aumento della capacità di tenuta dei punti fissi, fornisce un’efficienza migliorata durante l’estinzione degli incendi su altre navi.

La Koyo Maru è inoltre dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) per rispettare le normative ambientali, consentendo di operare in aree designate dove le emissioni di ossido di azoto (NOx) sono limitate, come le acque costiere degli Stati Uniti e del Canada, il Mare del Nord e il Mar Baltico.

Inoltre, l’imbarcazione presenta una nuova configurazione dello scafo (prua semi-verticale) per migliorare le prestazioni di propulsione ed è stata progettata per consentire il montaggio di attrezzature temporanee come i veicoli a pilotaggio remoto (ROV) sul ponte scoperto secondo necessità, migliorando la capacità di lavoro.

Con la costruzione di questa nave, Mitsubishi Shipbuilding mira a contribuire alle varie attività di salvataggio svolte nei mari di tutto il mondo, nonché alla conservazione ambientale.

Inoltre, costruendo navi con un’eccellente efficienza del carburante e prestazioni ambientali, e che contribuiscono alla sicurezza della società, Mitsubishi Shipbuilding mira a fornire soluzioni ai vari problemi sociali che i suoi clienti in Giappone e all’estero devono affrontare, ha affermato l’azienda