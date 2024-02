Sto Italia ottiene la certificazione per la parità di genere

Sto Italia ha ottenuto da DNV, società indipendente specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, la Certificazione per la Parità di Genere

Sto Italia, ( https://www.stoitalia.it/s/ ) filiale del Gruppo Sto – una delle più importanti realtà al mondo nel settore dei sistemi e prodotti in edilizia – ha ottenuto da DNV, società indipendente specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, la Certificazione per la Parità di Genere secondo la Prassi UNI PdR 125: 2022.

L’ottenimento di questa certificazione rappresenta per le aziende la dimostrazione tangibile dell’importanza di un ambiente di lavoro in cui vi siano pari opportunità e in cui vengano rispettati i principi fondamentali di uguaglianza, non discriminazione e valorizzazione delle diversità.

“La certificazione testimonia la solidità del nostro “D&I Commitment” e del percorso a lungo termine che abbiamo intrapreso per sviluppare e promuovere un ambiente aziendale sempre più inclusivo, equo e diversificato” ha dichiarato Domenico Vecchi, Responsabile delle Risorse Umane di Sto Italia. “Investire nell’equilibrio di genere non solo rende l’azienda più giusta, ma anche più robusta, poiché sfrutta le diverse competenze e professionalità che convergono verso gli stessi obiettivi. La Certificazione sulla Parità di Genere conferma ancora una volta il nostro impegno costante come Caring Company, grazie alle numerose iniziative per promuovere un cambiamento culturale e di mindset che garantisca pari opportunità e inclusione anche nella nostra comunità. Riteniamo che la Certificazione sia un traguardo di cui andare fieri, ma siamo consapevoli che il vero successo risiede nella capacità di coltivare un ambiente in cui la parità di genere non è solo un requisito, ma un principio fondamentale.”

Il percorso di Sto Italia verso il benessere dei dipendenti

Il traguardo della Certificazione per la Parità di Genere di Sto Italia si va a sommare alla nuova politica del personale adottata in azienda e basata sull’Employee Value Proposition (EVP), che ha portato non solo ad un incremento della soddisfazione dei dipendenti, ma anche alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Aspetto su cui Sto Italia cerca da sempre di fare leva, ad esempio attraverso collaborazioni con piattaforme innovative che offrono opportunità di lavoro senza pregiudizio di età, genere e provenienza.

A riprova dell’impegno di Sto Italia nei confronti dei propri collaboratori, un riconoscimento di rilievo è rappresentato dall’ottenimento della recente certificazione Great Place To Work, guadagnata in seguito ai risultati dell’analisi del clima aziendale a cui hanno aderito il 96% dei dipendenti. Inoltre, politiche come il Piano Welfare Aziendale, che permette ai collaboratori di conciliare il lavoro con la vita privata e di beneficiare di molteplici servizi e prestazioni che salvaguardano il loro potere di acquisto e delle loro famiglie, le iniziative #StoCare, che contribuiscono al benessere fisico, psicologico, relazionale ed economico dei collaboratori, e il nuovo accordo di Smart Working trasversale e aperto a tutti, hanno permesso a Sto Italia di venire premiata per la qualità dell’ambiente di lavoro, l’engagement dei dipendenti e la cultura aziendale.