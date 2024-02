Roberta Laddaga è la nuova CFO di Cerba HealthCare Italia

Roberta Laddaga nominata CFO di Cerba HealthCare Italia: guiderà la funzione Finance del grande gruppo attivo nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica ambulatoriale

Il gruppo Cerba HealthCare Italia, uno dei più importanti player italiani nell’ambito delle analisi cliniche di laboratorio e della diagnostica ambulatoriale, rafforza la propria organizzazione con l’ingresso di Roberta Laddaga nel ruolo di Chief Financial Officer.

Laddaga ha maturato oltre vent’anni di esperienza nella gestione finanziaria di società leader dei rispettivi settori. Dopo aver ricoperto i ruoli di Corporate Finance Specialist e successivamente di Head of Financial Planning & Control Europe in Autogrill, sia del gruppo sia nella Business Unit Europa, ha continuato il suo percorso di carriera come Finance Director di Central Group Europe, fino a ricoprire il ruolo di CFO di Save The Duck. In Cerba HealthCare Roberta Laddaga guiderà la funzione Finance e monitorerà l’equilibrio finanziario e la sostenibilità dell’azienda contribuendo alla formulazione e all’attuazione delle strategie aziendali.

«Sono grata al CEO Stefano Massaro e al Direttore Generale Bruno Borraccino per questa nomina in Cerba HealthCare – commenta Roberta Laddaga –. Sono felice di far parte di un gruppo in grande crescita al quale darò il mio massimo apporto per raggiungere gli importanti obiettivi economici che si è prefissato, nel rispetto dei principi etici e di sostenibilità che lo contraddistinguono. Sono questi i valori condivisi sulla base dei quali mi impegnerò ad accompagnare l’evoluzione di una realtà che gioca un ruolo da protagonista nel proprio settore».

«Il nostro gruppo dà il benvenuto a Roberta Laddaga e conferma la volontà di crescere su tutto il territorio nazionale – afferma Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia–. L’esperienza e le competenze di Roberta Laddaga ci consentiranno di proseguire con continuità il nostro percorso di sviluppo, ingaggiando tutto il team finance con il quale gestiamo la complessità di 400 centri suddivisi in 16 regioni con molte ragioni sociali facenti parte del nostro gruppo».