Rinnova il guardaroba con questo codice sconto Bata del 15%

Bata, fondata nel 1894, ha assunto il ruolo di leader mondiale nell’ambito della creazione e commercializzazione di scarpe. Attiva in più di 70 Paesi, situati in cinque Continenti diversi, si avvale di un’ampia rete di società collegate, e può contare su quasi 6.000 punti vendita, circa 240 dei quali (tra franchising e negozi gestiti direttamente) aperti in Italia. A questi ultimi si è aggiunto un e-shop, alternativa ideale per chi desidera godere della massima comodità. Il catalogo si rivolge a tutta la famiglia, e non si limita a proporre calzature. Il sito ufficiale offre anche borse e accessori, in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico attento a cogliere le tendenze del momento.

La nuova collezione Bata

Sempre pronta a interpretare la voglia di cambiamento degli appassionati di moda, Bata arricchisce costantemente la propria gamma di articoli con nuove collezioni. L’ultima, in ordine di tempo, ha come protagonisti articoli per il periodo invernale. E sono soprattutto le scarpe ad aver trovato spazio in catalogo, con un’offerta ancora una volta incentrata sulla qualità dei materiali impiegati.

Tra stivali in pelle e tronchetti, stringate e stivaletti, anfibi realizzati con pellami di pregio, sneakers e ankle boots, trovare le scarpe in linea con i propri gusti è davvero piacevole. Bata attribuisce da sempre grande importanza ai colori. E in autunno la scelta è ricaduta su proposte che vanno dal bordeaux al nero, passando per il marrone. Che l’idea sia acquistare un nuovo paio di scarpe per le ore di lavoro, o un modello da calzare di sera, degli stivali alti, un modello dotati di tacco alto o stivali sopra ginocchio o in stile “biker”, la certezza è di lasciare il segno.

Risparmio extra con i codici sconto Bata

Anno dopo anno, creazione dopo creazione, Bata ha inserito in catalogo nuove categorie merceologiche, tanto da proporre oggi anche un numero non indifferente di accessori. A rappresentare esempi in proposito sono guanti e cappelli, cuffie, pashmine e sciarpe. A permettere di acquistare in modo ancora più conveniente sarà uno dei buoni sconto proposti da Bata durante l’anno, diversi dei quali applicabili su articoli già scontati.

Chi desidera risparmiare in questo periodo ha l’opportunità di utilizzare il codice sconto Bata esclusivo “BATA15”. Come appare chiaro dal suo nome, questo coupon riconosce a chi lo attiva uno sconto del 15%, valido su qualsiasi articolo del catalogo proposto a prezzo pieno. Il coupon, per permettere al prezzo dell’ordine di abbassarsi, dovrà essere riportato nel box riservato a questi strumenti promozionali, cliccando successivamente sul pulsante posto al suo fianco.

Sconti fino al 20% con il Bata Club

Tra le varie iniziative presentate da Bata al fine di rendere più convenienti gli acquisti dall’eshop, a godere di un ottimo riscontro da parte del pubblico è il Bata Club che, grazie all’accumulo di punti, riconosce diversi vantaggi. Iscrivendosi a Bata l’utente ha già il diritto di ottenere 20 punti extra di benvenuto. Allettante è lo sconto del 20%, concesso sul secondo acquisto, ma non meno piacevole è quello rilasciato nel giorno del compleanno, che verrà preso in esame tra qualche riga.

Ma come funziona il Bata Club? A ogni euro speso sul sito è associato un punto. Sono 3 le categorie previste. Red Premium comprende gli utenti che accumulano fino a 150 punti, riconoscendo loro l’accesso anticipato ai Saldi e al Black Friday (le cosiddette Red Weeks). Red Elite, invece, va dai 151 ai 250 punti, e prevede offerte esclusive dedicate lungo tutto l’arco dell’anno. Red Vip, infine, accoglie chi accumula almeno 251 punti, permettendo di usufruire della spedizione gratuita online.

Bonus sconto del 10% per il compleanno

Lasciarsi conquistare dagli articoli del catalogo Bata è facile, sia considerando la qualità degli stessi che la grande varietà che da sempre contraddistingue l’azienda. E in vista dei mesi più freddi dell’anno, le possibilità di scelta non mancano. Chi è abituato a vestire trendy, ad esempio, potrà acquistare giacche e giubbini in vera pelle o, in alternativa, in tessuto o in materiale sintetico. Ma le opzioni non mancano anche per le persone che preferiscono vestire sportivo o indossare capi dai tipici tratti urban. A completare gli outfit saranno accessori come cinture, calze, occhiali da sole, gioielli e orologi. Provvedere all’acquisto nel giorno del compleanno sarà un’ottima idea per risparmiare: Bata, infatti, assegna agli iscritti al Bata Club uno sconto del 10% in occasione del compleanno di uno dei membri della famiglia.