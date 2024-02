Online “Frammenti”, il nuovo singolo degli Aida

Fuori in radio e in digitale “Frammenti”, il primo singolo del nuovo album degli Aida prodotto da Francesco Pellegrini degli Zen Circus

Fuori “Frammenti”, il primo singolo del nuovo album degli Aida prodotto da Francesco Pellegrini degli Zen Circus. Energico, schitarrato, vivace, strizza l’occhio al garage rock britannico anni 2000, con un coro istintivo e orecchiabile. Nel testo, in italiano, si cerca di dare una soluzione a quella sensazione di schiacciamento e di frammentarietà che spesso avvertiamo nella quotidianità. Da urlare e cantare tutti insieme.

“Per quanto ci riguarda, proviamo sempre a ritagliarci uno spazio solo nostro di immaginazione in cui poterci rifugiare in attesa che ciò che desideriamo possa arrivare o, molto più semplicemente, che in quel cielo sopra di noi che sembra schiacciarci e divorarci torni il sereno.”

Gli Aida, nascono dall’amicizia di tre giovani fiorentini: Samuele, Andrea e Andrea. All’esordio, nemmeno ventenni, partecipano al Rock Contest di Controradio e la formazione viene poi arricchita dall’ingresso di Lorenzo. Nell’estate 2022 vincono il contest RockUnMonte e suonano live in un mini tour di 16 date sparse fra Toscana, Emilia Romagna e Lombardia: tra i tanti palchi anche Arci Bellezza di Milano e Teatro Romano di Fiesole (Fi). A cavallo tra 2021 e 2022 hanno pubblicato 4 singoli con Black Candy, storica etichetta fiorentina, uno dei quali (“Papaveri” nds) è stata in rotazione per più di un mese in due playlist editoriali di Spotify: RockItalia e Scuola Indie. “Frammenti” è il primo estratto del primo album della band Aida, che vede coinvolto Francesco “Maestro” Pellegrini in veste di produttore artistico.