Linfoma a grandi cellule B: conferme a lungo termine per axicabtagene ciloleucel

Linfoma a grandi cellule B ad alto rischio: dai risultati un’analisi di follow-up a tre anni di ZUMA-12 conferme a lungo termine per axicabtagene ciloleucel

Annunciati all’ASH i risultati un’analisi di follow-up a tre anni di ZUMA-12, uno studio di fase 2 condotto su axicabtagene ciloleucel come trattamento di prima linea dopo due cicli di chemio-immunoterapia in pazienti affetti da linfoma a grandi cellule B (LBCL, large B-cell lymphoma) ad alto rischio.

L’analisi ha dimostrato la persistenza del beneficio clinico – in termini sia di elevati tassi di risposta completa (CR) sia di elevati tassi di risposta obiettiva (ORR), anche nei pazienti con riarrangiamenti MYC e BCL2 e/oBCL6 (noti anche come istologia double- o triple-hit).

“Con le terapie attualmente disponibili, i pazienti affetti da linfoma a grandi cellule B ad alto rischio hanno una prognosi sfavorevole”, ha affermato Julio C. Chavez, MD, primo ricercatore presso il Moffitt Cancer Center. “Ciò è particolarmente vero per i pazienti con istologia double- o triple-hit, che con il trattamento standard hanno una sopravvivenza mediana inferiore a un anno. I notevoli risultati a un follow-up mediano di 40 mesi si basano sull’analisi primaria di ZUMA-12, il primo studio prospettico di fase 2 che ha valutato la terapia cellulare CAR T come trattamento di prima linea, rafforzando il potenziale di axi-cel per un utilizzo sicuro ed efficace in questa popolazione di pazienti con elevati bisogni medici”.

Nello studio ZUMA-12, 37 pazienti erano valutabili per una risposta. Con un follow-up mediano di 40,9 mesi (range 29,5-50,2), il tasso di CR è stato dell’86% ( intervallo di confidenza [IC] al 95%, 71-95); e l’ORR è stato del 92% (IC 95%, 78-98). I pazienti con istologia double- o triple-hit (n=10) hanno avuto un tasso di CR del 90%. Al momento del cut-off dei dati, erano in corso risposte nel 73% dei pazienti valutabili per una risposta. Le mediane relative alla durata della risposta (DOR, duration of response), alla sopravvivenza libera da eventi (EFS, event-free survival), alla sopravvivenza libera da progressione (PFS, progression-free survival) e alla sopravvivenza globale (OS, overall survival) – endpoint secondari chiave – non sono state raggiunte. Le stime a 36 mesi per DOR, EFS, PFS e OS sono state rispettivamente dell’82%, del 73%, del 75% e dell’81%.

“Nonostante sia uno dei linfomi non Hodgkin più comuni, il percorso terapeutico del linfoma a grandi cellule B è molto complesso da percorrere per gli oncologi, i pazienti e i loro cari”, ha dichiarato Frank Neumann, Global Head of Clinical Development presso Kite. “Nel nostro studio ZUMA-7, abbiamo riscontrato un miglioramento significativo della sopravvivenza globale nei pazienti trattati con axicabtagene ciloleucel per il linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario precoce rispetto al trattamento standard e ora, con la nostra analisi di ZUMA-12, siamo incoraggiati dal fatto che i risultati potrebbero sostenere l’uso di axicabtagene ciloleucel come trattamento di prima linea, anche nei pazienti considerati ad alto rischio. Siamo ansiosi di continuare la nostra investigazione su axicabtagene ciloleucel come trattamento di prima linea”.

Tutti i pazienti trattati hanno manifestato eventi avversi (EA) di qualsiasi grado, e l’88% dei pazienti ha avuto EA di grado ≥3. Analogamente all’analisi primaria, gli eventi avversi di qualsiasi grado più comuni sono stati piressia (100%), mal di testa (70%) e diminuzione della conta dei neutrofili (55%). Non si sono verificati nuovi casi di sindrome da rilascio di citochine (CRS, cytokine release syndrome) o eventi neurologici di qualsiasi grado dal precedente cut-off dei dati, e tutti i casi di CRS e di eventi neurologici segnalati sono stati risolti entro il cut-off dei dati. Citopenie prolungate di qualsiasi grado (giorno odierno ≥30 post-infusione) si sono verificati in 9 pazienti (n=7 diminuzione della conta dei neutrofili) e si sono risolti entro il cut-off dei dati.

Tra i pazienti trattati, i profili di espansione e persistenza in vivo di axicabtagene ciloleucel sono coerenti con le osservazioni precedenti.

Lo studio clinico Zuma-12

ZUMA-12 è uno studio internazionale multicentrico di fase 2, a singolo braccio, condotto in aperto, che ha arruolato circa 42 pazienti adulti (≥18 anni) con LBCL ad alto rischio. I pazienti che hanno soddisfatto i seguenti criteri per il LBCL ad alto rischio sono stati considerati idonei allo studio: linfoma double- e triple-hit mediante ibridazione in situ fluorescente per lo sperimentatore, o LBCL con punteggio IPI ≥3; e PET intermedia positiva secondo la classificazione di Lugano dopo due cicli di un regime contenente anticorpi monoclonali anti-CD20 e antracicline. I pazienti sono stati sottoposti a leucaferesi (≥2 settimane dopo una precedente terapia sistemica) e a un bridging (passaggio) non chemioterapico facoltativo, a discrezione dello sperimentatore, seguiti da chemioterapia di condizionamento.

L’endpoint primario dello studio è il tasso di risposta completo secondo la classificazione di Lugano. I principali endpoint secondari includono il tasso di risposta oggettiva, la durata della risposta, la sopravvivenza libera da eventi, la sopravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza globale, la frequenza degli eventi avversi e i livelli di cellule CAR T e di citochine nel sangue e nel siero.