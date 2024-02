“Sempre ti porterò” è la nuova canzone di Alex Ricci

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming “Sempre ti porterò”, la nuova canzone di Alex Ricci scritta con Daniele Bengi Benati

Si intitola “SEMPRE TI PORTERÓ” ed è il nuovo singolo di ALEX RICCI, in radio e in digitale (Cosmica / ed. Freecom-Cosmica). Il brano è il secondo singolo estratto dal nuovo album di inediti del cantautore e chitarrista abruzzese, di prossima uscita.

Il brano, scritto, arrangiato e prodotto da Alex Ricci e Daniele “Bengi” Benati, è un viaggio che musicalmente fonde influenze cubane, suoni elettronici, percussioni, trees e chitarre dai lunghi riverberi. Un omaggio ad artisti come Ry Cooder, Manuel Galban e Mark Ribot, Vinicio Capossela e Manu Chao. Il testo racconta di un uomo disperato che prepara la valigia per un lungo viaggio in nave, alla volta di Cuba.

«La musica cubana è per me fonte di ispirazione – commenta Alex – Molto spesso la paragono al blues. È evocativa, esplosiva ma anche triste e malinconica. Buone Vista Social Club, per esempio, è un disco perfetto: leggero e senza tempo, maestoso. Ho cercato di portare quel suono ai giorni nostri”.

Alex Ricci, chitarrista e cantautore, inizia a suonare a 9 anni. Oggi è considerato uno tra i migliori chitarristi blues italiani. Nel 2004 partecipa al Pistoia Blues Festival. Nel 2006 suona al fianco di Dywane Thomas (padre di MonoNeon), parte per Londra, si esibisce nei club della capitale e frequenta il bluesman Otis Grant. Dal 2007 al 2022 è stato il chitarrista degli Après la Classe, lavorando a quattro album e ai relativi tour in Italia e all’estero (USA, EU).

Nel 2008 riceve il “Premio Lorenzo Vecchiato” come migliore artista blues. Nel 2013 presenta il primo album, “Gonna Rossa”(Auand), 11 canzoni blues/rock/pop, e l’anno successivo nasce Idea Sonica, la sua scuola di chitarra a Giulianova (TE). Nel 2015 si aggiudica il 2° posto come miglior chitarrista della scena indipendente. Nel 2018 collabora con il Bluesman Corey Harris.

Il 3 dicembre 2021 pubblica “La Verità” (Cosmica / ed. Freecom Music), il secondo album composto da undici canzoni inedite fra il pop e il folk contiene i featuring di Erica Mou, Après La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal) e 2Moellers che danno un grande contributo artistico a un album fatto bene, prodotto da Raffaele ”Rufio” Littorio