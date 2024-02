Dopo la frutta, la verdura: nel nuovo spot Esselunga c’è la carota

Dopo pesca e noce, arriva lo spot dell’Esselunga incentrato sulla carota, che verrà trasmesso anche durante Sanremo: parla di famiglia e di indipendenza, ma anche di musica

Dopo la pesca e dopo la noce, arriva la carota. Il nuovo spot Esselunga (sempre accompagnato dal motto “Non c’è una spesa che non importante“) da ieri sta facendo discutere tutti e, neanche a farlo apposta, parla (anche) di musica ed esce proprio alla vigilia dell’apertura del 74esimo Festival di Sanremo. E infatti lo spot, rilasciato ieri sera, sarà trasmesso proprio durante il 74esimo Festival della canzone italiana.

IN FAMIGLIA TRA INDIPENDENZA E MUSICA

Lo scenario e l’atmosfera della nuova pubblicità è un po’ diverso dai due precedenti spot della catena di supermercati: in quel caso, infatti, i protagonisti erano due bambini (la bimba che comprava la pesca per il papà separato nel primo spot, il bimbo che aveva piantato la noce ricevuta da una amichetta del cuore nel secondo). Questa volta, invece, la protagonista dello spot è una ragazza che avrà all’incirca 18 anni, l’età delle prima vera spinta all’indipendenza. Inserita in una famiglia in stile classica tradizione italiana. La ragazza va dal papà, che aggiusta una bici in garage e gli annuncia risoluta: “Voglio andare a vivere da sola“. ”Come? Non stai bene qui?”, risponde perplesso. “Ma no, solo voglio iniziare a fare le cose da me, come cucinare”, ribatte la ragazzina. Il padre scuote la testa: “Arianna, sei ancora troppo piccola“. Ma la ragazzina lo gela: “Papà, ho già deciso“.

Facce cupe, tensione a tavola, sguardi contriti tra i genitori, che dopo la cena si ritrovano in separata sede a discutere. Il giorno dopo, poi, madre e padre sono a fare la spesa insieme al supermercato Esselunga: la mamma compra delle carote, e intanto sorride pensando a qualcosa che lì per lì non capiamo. Arrivati a casa, la mamma va a chiamare l’adolescente cresciuta: “Vieni a fare il karaoke”. Cosa? “Come quando eri piccola“, aggiunge la mamma, e salta fuori una foto in cameretta dove si vede la ragazza bambina che utilizzava una carota come microfono cantando sorridente insieme al papà. In sala, parte il karaoke e il papà le dedica la toccante canzone “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli, non prima di aver premesso: “Non ti mando sola”. In sovraimpressione, intanto, scorrono immagini della bimba che cresce e passa momenti felici con il papà, che alla fine conclude: “Fai la tua vita amore mio“. Baci, abbracci, commozione, sipario.

Il messaggio con cui Esselunga ha accompagnato il nuovo spot è questo: “Niente, come la musica, ha il potere di emozionare e comunicare sentimenti profondi. Ed è proprio grazie alla musica che i protagonisti della nostra storia riusciranno a restare vicini in un momento di cambiamento nelle loro vite. Complice anche una carota”.

